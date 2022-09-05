Сентябрь традиционно открывает «новый» год для украинцев – новый во всех смыслах – общественном, экономическом и финансовом. UBR.ua составил подборку событий и фактов, правил и нюансов, которые необходимо знать каждому украинцу, встретившему «военную» осень 2022 года в Украине.

Подготовка к учебному году: в «Розетке» подсчитали, сколько придется потратить на школьные принадлежности

Учебный год – офлайн до отопительного сезона

1 сентября маленькие украинцы пошли в школу, которые продолжают обучать детей, несмотря на широкомасштабную войну. Конечно, вдали от зоны боевых действий, но все-таки в условиях ракетных обстрелов, бомбардировок и воздушных тревог. В этом году родителям можно выбирать онлайн- или офлайн-форму обучения. В Киеве, по оценке КВГА, 70% родителей избрали очную форму обучения для своих детей.

У 30% киевских школ такой возможности нет, так как у них отсутствуют укрытия, и дети обучаются на дому. Правда, в «открывшихся» школах укрытия, по заявлению властей, также не соответствуют бомбоубежищам согласно нормам безопасности – они могут уберечь от осколков, но не от прямого попадания ракеты.

Основная проблема для учителей – как наладить процесс в условиях воздушных тревог. Ведь в таком случае детей необходимо обязательно отвести в укрытия, где можно провести большую часть уроков, практически не обучаясь. Хотя 1 сентября ракетных ударов по Украине не было, со 2 числа тревоги начались вновь.

МРЕО – полная неделя

С 1 сентября сервисные центры МВД в Киевской области работают в полноценную рабочую неделю. Прием граждан снова осуществляется 5 дней в неделю, как и было до войны.

єВідрядження

С 1 сентября должна была заработать программа єВідрядження, по которой военнообязанным мужчинам наконец было разрешено выезжать из Украины в командировки на срок до 7 дней при условии уплаты работодателем залога 200 тыс. грн, если средняя зарплата на предприятии не менее 20 тыс. грн. Однако программа не заработала, так как премьер-министр ее отложил.

С сегодняшнего дня некоторые мужчины могут выезжать за границу: заработала услуга єВідрядження (обновлено)

По словам главы налогового комитета Данила Гетманцева, инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение интуитивно, без надлежащих расчетов, что вызвало ее критику.

«Откуда цифра зарплаты в 20 000, если средняя зарплата за январь составляет 14 577 грн, а с того времени, по данным НБУ, зарплата уменьшилась на 12%? Откуда сумма залога в 200 тыс. грн за человека? Почему именно 200 и какая природа этого платежа при невозврате работника? Штраф? Но ведь штраф платится только на основании закона, а не эксперимента», – задается вопросами Данил Гетманцев.

Из такого ответа следует, что программа, видимо, все-таки будет запущена в сентябре, но ее условия будут переписаны.

Разрешен выезд моряков

С 1 сентября, наконец, стало возможным выезжать за границу морякам. Это разрешение давно обсуждалось властями – как минимум с мая – и приветствовалась обществом. Однако и здесь есть нюансы – Кабинет министров оговорил, что выезд возможен исключительно с согласия военкомата.

Эту норму критиковали как потенциально коррупционную, ведь такое решение находится в руках чиновника, который может разрешение выдать, а может не выдавать, не объясняя свои мотивы. Тем не менее эту норму не отозвали.

Проблема не решается и может стать катастрофой. Из-за польских служб очередь из грузовиков на границе превысила 45 км

Новые правила въезда в Польшу

С 1 сентября проезд легковых и грузовых авто разделен и осуществляется через разные КПП. Пересечение границы транспортом до 7,5 тонн возможно через пункты «Устилуг – Зосин», «Грушев – Будомеж», «Смольница – Кросценко», «Угринов – Долгобычев». Для автотранспорта массой более 7,5 тонн открыты пункты пропуска «Рава-Русская — Хребенное», «Краковец — Корчева», «Шегини — Медика», «Ягодин — Дорогуск».

Более открытая граница с Молдовой

Украинские перевозчики теперь могут ездить в Молдову по упрощенным правилам без оформления каких-либо дополнительных разрешений, что уже окрестили транспортным безвизом.

Выезд из Украины через молдавскую границу – проще, чем, например, через польскую, но есть и минусы – российские ракеты падают совсем рядом – в Одессе и Бессарабии, а Молдова не является страной-членом НАТО. Рядом, в Приднестровье, стоят российские войска и в адрес Кишинева время от времени звучат угрозы из Москвы. К тому же, если направляться в Европейский союз, то все равно придется пройти необходимые процедуры на румынской границе.

Ужесточения для беженцев в Германии

С 1 сентября вновь начали вести учет безвизовых дней для украинцев, которые укрылись от войны на территории Германии. Те граждане Украины, которые исчерпали безвизовый лимит в 90 дней, должны иметь статус временной защиты, чтобы продолжать пребывать в Германии на легальном основании. В противном случае они обязаны покинуть страну.

Кроме того, для украинских беженцев отменяются льготы на проезд в общественном транспорте. Безлимитный билет по 9 евро больше не будет действовать и за проезд придется платить по общим тарифам.

В НБУ схлестнулись два противоборствующих лагеря. Нацбанк провалил «битву за курс 40 грн/$» – доллар идет к новой цели

Видеонаблюдение в обменниках

С 1 сентября все операции по обмену валют в обязательном порядке фиксируются на видеокамеру. В случае, если оборудование по видеонаблюдению по каким-то причинам вышло из строя, то обменник обязан прекратить работу.

Финансовые аналитики, опрошенные UBR.ua, считают, что месяц будет относительно стабильным, и дают прогнозы валютного курса наличного доллара на сентябрь в границах 40-45 грн/$. Но все они уверены, что дешевле 40 грн наличный доллар уже стоить не будет.

Госбюджет

До 15 сентября Кабинет министров должен предоставить на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета на следующий год, поэтому на второе место информационных поводов сентября (после военных) выйдут именно бюджетные вопросы. В госбюджете 2023 года упор будет сделан, в частности, на социальные льготы.

На данный момент внутренние переселенцы продолжат получать ежемесячные выплаты от государства в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на ребенка или для лица с инвалидностью. Также сохраняется норма, что те лица ВПЛ, которые подавали заявления на помощь через Дiю до 30 апреля, но не получили ее, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения для оформления «потерянных» выплат.

Источник