Мировая экономика, криптовалюта и отчетность — в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Экономика

Японский Центробанк понизил прогноз по росту валового внутреннего продукта в текущем финансовом году на 0,6 процентного пункта до 2,8%. Он объяснил ухудшение прогноза тем, что проблемы, существующие в сфере поставок, скорее всего, сохранятся. В связи с этим производство некоторых категорий товаров сократится. Прогноз по экономическому росту в следующем финансовом году был повышен на 0,9 процентного пункта до 3,8%. Банк Японии не ждет ускорения темпов инфляции и достижения ее целевого уровня в 2% в течение ближайших двух лет. Тем не менее прогноз по инфляции был несколько повышен. Центральный банк Японии ожидает, что в 2022 фингоду, который начнется в апреле, темп роста цен может составить 1,1%. В следующем финансовом году инфляция останется на уровне 1,1%.

Белорусское статистическое ведомство сообщило данные по динамике экономики Белоруссии в 2021 году. Рост ВВП был зафиксирован на уровне 2,3% после спада на уровне 0,9%, зафиксированного годом ранее. Его объем в минувшем году составил 173,2 миллиарда белорусских рублей. В докладе указано, что индекс-дефлятор был отмечен на уровне 113,1%. При этом на конец минувшего года промышленное производство в стране расширилось на 6,5% — до 154,4 миллиарда белорусских рублей. Горнодобывающие предприятия сообщили об индексе роста на уровне 102,8% за год. В обрабатывающей сфере индекс увеличения достиг значения 105,9%. Показатель обеспечения электрической энергии, снабжения газом, горячей водой и кондиционированным воздухом был отмечен на уровне 112,6%.

Как сообщили некоторые средства массовой информации, генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон полагает, что Федеральная резервная система может 6 или 7 раз принять решение о повышении процентной ставки. При этом, как заявляли ранее представители ФРС, американский регулятор планирует в этом году три раза повысить ставку. По мнению Даймона, нормализация денежно-кредитной политики ФРС в целях обуздания инфляции не станет причиной остановки экономического подъема в стране. В то же время усилившиеся ожидания по поводу более ранних сроков ужесточения политики американского ЦБ на фоне слабой статистики по розничным продажам в США ухудшили настроения трейдеров в конце минувшей недели.

Криптовалюта

Крупнейшая американская компания розничной торговли Walmart подала документы в Ведомство по патентам и товарным знакам США на регистрацию собственной криптовалюты и невзаимозаменяемых токенов (NFT).

По данным СМИ компания в конце декабря подала не менее трех заявок, проинформировав регулятора о своих планах зарегистрировать товарный знак для цифровой валюты, сервис по торговле криптовалютами с использованием блокчейн-технологии и скачиваемое программное обеспечение, которое может применяться как в электронной коммерции, так и в дополненной реальности.

Крупнейшие мировые цифровые активы продолжили ослабление с началом 2022 года на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени начнет ужесточать денежно-кредитную политику. Курс BTC/USD с начала года снизился на 9,3%, тогда как эфир вторая по капитализации криптовалюта после биткойна — на 14,5%.

Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку уже в марте, и повысит ее минимум три раза в 2022 году. Некоторые эксперты полагают, что подъем ставки в марте может составить более 25 базисных пунктов. Очередное заседание ФРС пройдет 25-26 января, и рынок ждет «ястребиных» комментариев от руководителей ЦБ.

Отчетность

Американский производитель потребительских товаров Procter & Gamble опубликовал данные по итогам I финансового полугодия по конец декабря. Сообщается, что относительно аналогичного периода предыдущего фингода его чистая прибыль увеличилась на 2,1%, достигнув 8,368 миллиарда долларов. Последние три месяца по декабрь компания завершила с чистой прибылью в $4,242 млрд, что на 9% превзошло такой же показатель годом ранее. При этом скорректированная прибыль в $1,66 на акцию подтвердила ожидания экономистов. Во II квартале выручка была зафиксирована на уровне $20,953 млрд. За двенадцать месяцев она выросла на 6% и превзошла прогноз аналитиков в $20,34 млрд.

Банк Morgan Stanley обнародовал отчет, согласно которому в четвертом квартале 2021 года были достигнуты рекордные финансовые показатели. Квартальная чистая прибыль банка выросла до 15 миллиардов долларов или на 27% по сравнению с таким же кварталом предыдущего года. Выручка, полученная Morgan Stanley, увеличилась на 23% в годовом выражении. Она составила 60 миллиардов долларов. Столь впечатляющих результатов удалось достичь благодаря изменению стратегии бизнеса. Банк сосредоточил внимание на управлении активами состоятельных клиентов. Соответствующее подразделение Morgan Stanley увеличило квартальную выручку на 10% до 6 миллиардов 250 миллионов долларов.

Авиаперевозчик American Airlines Group из США завершил последние три месяца прошлого года с чистым убытком в $931 млн. Его объем уменьшился более чем вдвое относительно такого же периода предыдущего года Скорректированный убыток в расчете на акцию в $1,42 был меньше оценки экономистов в $1,46. Значительный годовой прирост показала выручка, которая также превзошла оценки рынка. Ее объем достиг $9,43 млрд против $4,03 млрд в октябре-декабре предыдущего года. В то же время аналитики ожидали ее на уровне $9,34 млрд. Пассажирские перевозки принесли американскому авиаперевозчику доход в 8,38 миллиарда долларов, что существенно превзошло показатель годичной давности в 3,19 миллиарда долларов.

Прочие отрасли

Согласно докладу Всемирной туристической организации ООН, в минувшем году на 4% относительно предыдущего года увеличилось количество международных туристических прибытий, составив 415 миллионов. Однако показатель все еще на 72% не дотягивает до его значения, отмеченного на конец 2019 года. Таким образом, сфера туризма по-прежнему испытывает упадок на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса. Медленное восстановление отрасли в минувшем году началось во втором полугодии, когда снижение прибытий относительно июля-декабря 2019 года составило 62%. Однако этот показатель вырос до 65% в предновогодний период на фоне распространения штамма «омикрон». Более высокими темпами в прошлом году восстанавливался международный туризм в Южной Европе и Центральной Америке.

Германские автопроизводители Volkswagen и Bosch сообщили о намерении вести совместную работу по организации в Европе серийного выпуска аккумуляторов для электромобилей. Они намерены обеспечить европейских автопроизводителей качественными и недорогими батареями. К концу этого десятилетия в Западной Европе будут построены заводы по производству аккумуляторов общей мощностью 700 ГВт.ч. Томас Шмалль из автоконцерна Volkswagen заявил, что в будущем Европа должна стать мировым лидером по производству источников электрической энергии. Спрос на аккумуляторные батареи очень высокий, и он продолжит расти. Volkswagen и Bosch планирует изучить все вопросы, связанные с развитием этой отрасли. В частности, специалисты этих компаний займутся разработкой соответствующего оборудования, которое станет стандартным для предприятий, занимающихся выпуском аккумуляторов.

На протяжении 7 месяцев по ноябрь Организация стран экономического сотрудничества и развития фиксирует снижение безработицы. Согласно ее данным, в ноябре показатель опустился до 5,5% с октябрьского значения в 5,7%. Всего в странах, входящих в организацию, было зарегистрировано 36,9 миллиона безработных, что на 1,1 миллиона ниже уровня предыдущего месяца. В то же время в феврале 2020 года, когда еще не началась пандемия COVID-19, количество безработных было на 1,5 миллиона меньше, чем в ноябре прошлого года. Снижение показала безработица как среди женщин, так и среди мужчин. Уровень безработной молодежи сократился с 11,9% до 11,8%. Еврозона отметила снижение показателя до 7,2% с октябрьского уровня в 7,3%. Показатель ЕС упал до 6,5% с 6,7%. При этом в Латвии безработица выросла до 7,3% с октябрьских 7%. Показатель США понизился до 4,2% с 4,6%, Канады — с 6,7% до 6%.

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