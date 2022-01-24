Официальный курс доллара на понедельник, 24 января, установлен Нацбанком на уровне 28,31 грн/$, что на 1 копейку ниже показателей пятницы.

Евро также подешевел на 1 копейку, до 32,1 грн/€.

Налоговикам разрешили изымать всю наличность на предприятиях: могут залезть даже в карманы персонала

Курс на межбанке

Торги в понедельник, 24 января, начались с заметного роста котировок доллара. Как сообщил UBR.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин курс гривны откатился к доллару до отметки 28,36 грн/$, потеряв на открытии рынка более 0,5%.

«Ухудшение новостного фона относительно возможной военной агрессии РФ, информация об эвакуации семей дипломатов США, а также рекомендации властей Штатов воздержаться от посещения Украины и РФ, дают импульс иностранным инвесторам возобновить вывод капитала из Украины», – рассказывает о причинах удорожания доллара Шевчишин.

Он указал, что с начала года портфель нерезидентов в облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ) сократился на 8,3 млрд грн. Темпы падения показателя сохраняются.

Кроме того, девальвацию гривны усиливает ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, отмечает представитель Forex Club.

«Ивано-Франковская область снова оказалась в «красной» зоне, а темпы роста заболеваний указывают на то, что красная зона также будет введена в ряде других регионов», – полагает аналитик.

Земельные участки украинцев могут законсервировать и изъять – речь о миллионах гектаров

Шевчишин также указывает на остающуюся тяжелой ситуацию с запасами природного газа, но замечает, что пока энергоимпортеры не проявляют активности на рынке. Тем не менее его участники «хорошо понимают, что выход НАК «Нафтогаз» «даже с пролонгированной покупкой валюты для импорта газа может существенно надавить на гривну, особенно в период оттока капитала нерезидентов», говорит аналитик.

По мнению Шевчишина, гривна после непродолжительной стабилизации продолжит ослабление к отметкам 28,5-28,6 грн/$.

«НБУ, в случае существенного прессинга покупателей, постарается сгладить движение, однако вряд ли его остановит», – считает Шевчишин.

Для понимания курсовой динамики он советует обратить внимание не только на ситуацию на границах Украины и РФ и распространение коронавируса, но также на ОВГЗ-аукцион Минфина, который пройдет во вторник, а также на объемы возмещений НДС экспортерам, которые могут «снизить и без того небольшое предложение валюты».

Кексы вместо социального хлеба, а дорогущее филе заменит куриные тушки: цены в магазинах взлетят еще выше

Напомним, что хотя сессия пятницы началась неожиданно рано – первая сделка в терминале Bloomberg прошла сразу же после открытия торгов и по курсу 28,32 грн/$, то есть на уровне закрытия четверга – в дальнейшем торги проходили не очень активно.

Поспешность заключения первой сделки давала основания для обратного, однако в действительности сессия пятницы оказалась самой спокойной за последние две недели, рассказала UBR.ua директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

«Ни покупатели, ни продавцы валюты не проявляли на последних торгах прошлой недели сколько-нибудь заметной активности. До обеда в Bloomberg заключили сделок всего на $60 млн. При этом котировки оставались в очень узком коридоре 28,30-28,34 грн/$», – поясняет казначей.

В Украину вернулась «красная» зона: карантин ужесточили в одной из областей

Однако во второй половине пятницы ситуацию изменил выход на торги крупных покупателей. Под давлением дополнительного предложения котировки начали динамично двигаться вниз и к завершению сессии с расчетами TOD (день в день) опустились в коридор 28,21-28,23 грн/$.

Объем сделок в Bloomberg при этом возрос до $148, что, отмечает Золотько, ощутимо ниже среднедневных показателей.

По мнению банкира, ключевой причиной пятничного укрепления гривны стал резкий спад спроса на валюту. Особенно сильно дисбаланс предложения и спроса ощущался во второй половине торгов из-за указанного выше появления дополнительного предложения инвалюты.

Также поддержку гривне продолжали оказывать решение Нацбанка о повышении учетной ставки до 10%, а также гораздо более спокойный новостной фон.

Крупнейшие госбанки прокомментировали призыв Зеленского к украинцам не снимать деньги

В то же время негативные настроения инвесторов относительно украинских ценных бумаг не сильно изменились.

«Отток средств иностранных инвесторов из ОВГЗ продолжается. С начала недели их портфель сократился на 3,6 млрд грн. Доходность украинских евробондов с погашением в сентябре отошла от максимумов, однако все еще находится вблизи отметок 20%, что не позволяет говорить о смене настроений среди инвесторов», – рассказала о ситуации на рынках представитель Юнекс Банка.

На этой неделе Золотько ожидает появления нового фактора давления на гривну: к геополитике добавятся выплаты НДС-возмещения экспортерам. Однако поддержку украинская нацвалюта получит благодаря приближающемуся периоду уплаты налогов, который увеличит спрос на гривневую ликвидность у бизнеса.

«Впрочем, степень влияния указанных факторов будет увеличиваться ближе к концу недели. В понедельник же, если новостной фон будет оставаться относительно спокойным, я жду постепенного укрепления гривны», – прогнозирует Золотько.

Она полагает, что торги понедельника пройдут в рамках 28,10-28,37 грн/$.

Курс в обменниках

Утром 24 января котировки доллара на наличном рынке снизились относительно показателей вечера понедельника на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на три копейки в покупке, но в продаже не изменил своих показателей.

В банках и обменниках котировки доллара составляют 28,15-28,39 грн/$. Евро – 31,8-32,2 грн/€.

Курс на черном рынке

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о

ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты

в

мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter,

YouTube, Facebook,

Instagram.





Источник