В Украине принят бюджет на 2022 год: что изменилось во втором чтении

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении проект госбюджета на 2022 год. Документ в целом поддержали 268 парламентариев.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что доработанный до второго чтения законопроект сбалансированный.

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По его словам, одними из основных факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета ко второму чтению, являются учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах Верховной Рады, а также уточнение прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортированный природный газ, нефть марки Brent и мировые цены железной руды, что привело к изменению показателей доходов государственного бюджета.

«На усиление инвестиционной составляющей были сконцентрированы усилия Минфина, Кабмина, народных депутатов при доработке госбюджета до второго чтения. Результатом стал рекордный рост капитальных расходов на 30,5 млрд грн до 140,2 млрд грн. Их удельный вес в составе расходов госбюджета возрос до 9,4% – это самый высокий показатель за последние 10 лет», — отметил министр финансов, представляя проект бюджета.

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Главные показатели госбюджета-2022

Доходы госбюджета увеличили по сравнению с первым чтением и предусмотрели на уровне 1,322 трлн грн.

Относительно доходов внесены следующие изменения (увеличены показатели):

— по налогу на прибыль предприятий (на 21,1 млрд грн); рентной платы за пользование недрами для добычи нефти (на 1,26 млрд грн) и природного газа (на 22,7 млрд грн);

— НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (на 13,3 млрд грн) и со ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (на 6,5 млрд грн);

— акцизного налога с производимых в Украине подакцизных товаров (продукции) (на 625 млн грн) и со ввезенных на таможенную территорию подакцизных товаров (продукции) (на 2,09 млрд грн).

Отмечается, что из-за принятого Радой ресурсного законопроекта №5600 «могут появиться основания для дополнительного увеличения соответствующих показателей доходов проекта государственного бюджета на 2022 год».

Расходы также увеличены до 1521,2 млрд грн.

В частности, на инфраструктуру предлагается дополнительно выделить 25 млрд грн: 9 млрд грн – инфраструктурная субвенция на реконструкцию и строительство новых учреждений здравоохранения и образования, спортплощадок и дворцов спорта, 4,4 млрд грн – на строительство аэропортовой инфраструктуры и создание Национального авиаперевозчика, 4,3 млрд грн – на поддержку железнодорожного транспорта, 1,1 млрд грн – обустройство госграниц, 500 млн грн – на развитие туристической инфраструктуры, природоохранных парков и заповедников.

«Более 8 млрд грн будут направлены на развитие отдельных отраслей экономики. В том числе 3 млрд грн – на выплаты сертификатами 1000 грн вакцинированным украинцам», – отметил министр финансов.

Дефицит бюджета составляет 3,5% ВВП.

ВВП – на уровне 5368,7 млрд грн. Рост экономики ожидается на уровне 3,8%.

Объем платежей по обслуживанию госдолга уменьшен на 1430 млн грн, в том числе за счет уменьшения объема платежей по обслуживанию государственного внутреннего долга.

Среднемесячная зарплата составит 15 300 грн.

Потребительская инфляция достигнет 6,2%.

Среднегодовой курс закладывается на уровне 28,6 гривни за доллар.

Расходы на органы власти:

Офис Президента – 2,9 млрд грн;

Секретариат Кабмина – 1,3 млрд грн;

Аппарат Верховной Рады – 2,7 млрд грн;

Офис Генпрокурора – 13,6 млрд грн;

СБУ – 16,1 млрд грн;

МВД – 98,2 млрд грн.

Минимальная зарплата

В бюджете на 2022 год предусмотрели рост минимальной заработной платы. Ее планируют повысить:

до 6500 грн – с 1 января 2022 года;

до 6700 грн – с 1 октября 2022 года;

Прожиточный минимум

В 2022 году предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц:

с 1 января 2022 года – в размере 2393 грн;

с 1 июля – 2508 грн;

с 1 декабря – 2589 грн.

Минимальная пенсия

С 1 июня 2022 – 2027 грн.

С 1 декабря 2022 – 2093 грн.

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