Верховная Рада приняла закон о продлении военного положения на территории Украины еще на 30 дней. Президент Владимир Зеленский сразу подписал этот документ. Таким образом, военное положение в Украине будет действовать до 25 апреля.

Президент предложил гарантировать украинцам 100% банковских вкладов. НБУ поддержал

В скором времени украинцы могут получить 100% гарантии собственных банковских вкладов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский

Украина стала членом энергетического Евросоюза

Украина стала частью энергетической системы Евросоюза и присоединилась к ENTSO-E.

В Украине окончательно легализовали криптовалюту: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах», принятый Верховной Радой Украины 17 февраля. Теперь криптовалюта официально легализована в Украине.

Налоговая революция во время войны: налоги для ФОП снизят вдвое

Парламентский комитет единогласно утвердил масштабный законопроект о поддержке бизнеса на период войны и послевоенного развития. О главных новациях для самой многочисленной категории представителей бизнеса — упрощенцев, рассказывает «Минфин».

По оценкам МВФ, украинская экономика из-за войны упадет по меньшей мере на 10%

Аналитики МВФ уверяют, что ВВП Украины упадет на 10%, если война с Россией закончится в ближайшее время, в противном случае — если вторжение затянется, то падение экономики может достигнуть 30%.

PayPal теперь официально работает в Украине

В компании надеются, что эти услуги помогут украинцам получать деньги от их друзей и родственников со всего мира. Сервисы должны быть также полезны для украинцев, которые покинули страну.

Валютный рынок во время войны: почем можно купить наличный доллар и евро

Валютный рынок Украины начинает приспосабливаться к условиям войны. О его восстановлении говорить еще рано. Но есть уже ситуативные вспышки активности бизнеса и населения.

ФРС повышает ставку впервые с 2018 года

Федеральная резервная система (ФРС) повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов впервые с 2018 года.

Русские «сестры»: 10 международных банковских групп одновременно работают в Украине и РФ

Об уходе с российского рынка пока заявили только 4 международные банковские группы. «Минфин» прошерстил список из 359 российских банков и обнаружил более 30 иностранных «дочек». 10 из них — сестры украинских банков. Что с ними будет дальше?

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