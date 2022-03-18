Лидеры правящей партии «Грузинская мечта» выразили недовольство назначением чиновника из правительства экс-президента Михаила Саакашвили генерала Георгия Лорткипанидзе на пост заместителя директора контрразведки Украины.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал этот шаг украинских властей «неприятным фактом». Еще большее недовольство председателя грузинского парламента вызвало то, что информацию об этом накануне распространила в соцсетях одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (партии Саакашвили) и экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

«Откуда „Национальное движение“ знает, кто и где был назначен на Украине и тем более, кого назначают заместителем в контрразведке?! Вообще удивительно, почему у них есть эта информация. Однако, если это правда, то это вызывает сожаление, так как мы знаем, что Гия Лорткипанидзе является обвиняемым», — заявил Папуашвили.

По его словам, Лорткипанидзе обвиняется в оказании помощи Саакашвили в незаконном пересечении госграницы Грузии, о чем, отметил Папуашвили, также говорят свидетельские показания.

«Лорткипанидзе является организатором… Безусловно, неприятно, когда человека, обвиняемого в столь тяжком преступлении, назначают на высокую должность в контрразведке», — сказал Папуашвили.

По словам председателя парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, по вопросу о назначении Лорткипанидзе, существует «неловкость».

«Ясно, что должностными лицами назначаются люди, являющиеся такими соратниками Михаила Саакашвили, которые вместе с ним фигурируют в конкретных уголовных делах. Однако сегодня мы не собираемся разбирать эти дела с Украиной. Наоборот — мы поддерживаем этих людей. Им сегодня не нужно углубляться в какие-то дело. Им нужна поддержка, которую мы непоколебимо выражаем на всех политических платформах мира и в гуманитарном плане», — заявил Мдинарадзе.

EADaily сообщало, что в декабре 2021 года прокуратура Грузии начала уголовное преследование Георгия Лорткипанидзе за оказание помощи экс-президенту Грузии, гражданину Украины Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии (1 часть статьи 25, 344 УК Грузии).

В апреле 2021 года Лорткипанидзе встретился с водителем трейлера, гражданином Грузии Элгуджой Цомаей и в обмен на определенную помощь уговорил его перевезти Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом через госграницу Грузии. 20 сентября Цомая отправился на Украину на своем грузовом автомобиле, который загрузил молочными продуктами и стал ждать дальнейших указаний Лорткипанидзе. Саакашвили доставили на территорию, прилегающую к порту Черноморск, 26 сентября на автомобиле, принадлежащем Лорткипанидзе, и пересадили в грузовой автомобиль Цомаи. Грузовик на пароме Vilnius 28 сентября прибыл в порт Поти из порта Черноморск. Так Саакашвили оказался в Грузии, где несколько дней передвигался по стране в автомобиле и выставлял свои фотографии в соцсети. Вначале власти Грузии отрицали факт нахождения Саакашвили в Грузии, это продолжалось вплоть до ареста экс-президента 1 октября в квартире Цомаи на окраине Тбилиси.

Георгий Лорткипанидзе также фигурирует в деле о разгоне протестующих на проспекте Руставели 26 мая 2011 года. Бывший замминистра внутренних дел Грузии обвиняется в злоупотреблении служебным положением. В настоящее время это дело рассматривается в Тбилисском городском суде.