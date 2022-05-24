Котировки на арматуру на российском рынке продолжили падение, опустившись на уровень марта 2021 г. Причем весьма вероятно, что они на нем не удержатся, и следующим ориентиром станет декабрь 2020 г. В некоторых регионах продажи на тендерах могут осуществляться менее чем по 50 тыс. руб. за т с НДС. Рынок по-прежнему находится под давлением избыточного предложения и сузившегося спроса.

Ситуация становится критической для всех участников рынка. Дистрибьюторы несут убытки, так как располагают на складах большими запасами стальной продукции, закупленной совсем по иным ценам. Дефицит оборотного капитала заставляет их форсировать сделки, чтобы обеспечить постоянный приток наличных. Текущая цена при этом становится второстепенным фактором. Металлургические компании тоже постоянно вынуждены сбавлять котировки на внутреннем рынке и на экспорте. Однако они лишь сейчас приступили к радикальному понижению закупочных цен на металлолом.

Стабилизация, а затем отскок нужны всем. Металлотрейдеры надеются на оживление спроса в строительном секторе в начале лета. Производители — на некоторое ослабление слишком усилившегося рубля и на расширение экспортных поставок. Кроме того, некоторые заводы начали сокращать выпуск сортового проката. В принципе, вероятность постепенной нормализации и перехода падения в стабилизацию есть, но для этого должны сложиться благоприятные условия.

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