14.04.2022 16:11

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ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева утверждает, что мировая экономика

сталкивается с кризисом из-за пандемии и специальной операции России на Украине, но полностью игнорирует при этом последствия санкций Запада в отношении Москвы.

«Говоря попросту, мы сталкиваемся с кризисом на кризисе. Во-первых, пандемия: она перевернула наши жизни и экономики с ног на голову, и она не завершилась. Во-вторых, война: вторжение России на Украину, разрушительное для украинской экономики

, посылает волны шока по всему земному шару», — говорится в тексте речи, с которой выступает на видеоконференции в четверг Георгиева. Данное выступление предваряет весеннюю сессию руководящих органов Фонда и Всемирного банка.

«Экономические последствия войны распространяются быстро и далеко, в соседние страны и за их пределы, сильнее всего бьют по самому уязвимому населению мира», — считает глава МВФ. Она констатирует, что к настоящему времени «сотни миллионов семей» в мире и так сталкивались со снизившимися доходами и растущими ценами на энергоносители и продовольствие. Российская операция на Украине сделала эту ситуацию «намного хуже», а также «угрожает еще больше обострить неравенство» в мире, полагает Георгиева.

Между тем ни о каких негативных экономических последствиях масштабных ограничительных мер Запада против России она не упоминает.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал 3 марта шаги Запада как «своего рода налог на независимость». Он выразил уверенность, что «эта истерия пройдет» и решение по ситуации вокруг Украины будет найдено. Как констатировал 16 марта российский лидер, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Кроме того, Путин указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

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