Риски рецессии в Германии в предстоящие три месяца почти утроились — с 23,9 процента в начале марта до 65,4 процента — и тем самым достигли пиковых показателей с марта 2020 года, сообщил немецкий Институт макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) сегодня, 14 апреля, передаëт Deutsche Welle (иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом).

Экономисты IMK объяснили резко возросшие риски рецессии кризисом на Украине, а также волной омикрон-варианта коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае.

Другими негативными факторами стали более высокие премии для страхования кредитных рисков, рост процентов на государственные облигации, мартовский обвал индекса деловых настроений ifo, резко поднявшиеся цены на энергоносители, рост инфляции, проблемы с цепочками поставок и высокие транспортные расходы.

На первое полугодие IMK прогнозирует стагнацию ВВП Германии. Во втором полугодии экономисты ожидают значительно более заметного проявления негативных последствий конфликта на Украине. Таким образом, за первое полугодие будет зафиксировано два подряд квартала со снижением объëма ВВП ФРГ, что означает начало рецессии, отметили в IMK.

Как сообщало EADaily, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,6% в годовом выражении. Этот показатель стал максимальным с осени 1981 года. При этом инфляция в помесячном выражении составила 2,5%. Цены на энергоносители в крупнейшей европейском экономике в марте увеличились на 39,5% в годовом выражении, стоимость продуктов питания повысилась на 6,2%. Услуги подорожали на 2,8%.

Напомним, после начала 24 февраля специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины коллективный Запад во главе с США и при активном участии Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады и Японии обрушил на Москву санкции, включая отключение части российских банков от международной системы совершения платежей SWIFT. ЕС ввёл пять пакетов «калечащих» ограничительных мер в отношении России.