14 апреля 2022, 15:22

Бизнес

постепенно возобновляет свою деятельность, преодолевая вызовы военного времени

Экономика Украины будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП может сократиться не менее чем на треть в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Согласно сообщению, сокращение ВВП ожидается по всем составляющим. Так, частное потребление снизится, ввиду вынужденного выезда многих граждан из страны, роста уровня безработицы, уменьшения доходов и экономии на второстепенных расходах. Из-за существенной неопределенности и высоких рисков значительно сократится и инвестиционная активность, указывает НБУ.

По информации регулятора, снижение потребления и инвестиций может привести к сокращению импорта по сравнению с довоенным периодом. В то же время значительные потери несет и экспорт товаров из-за остановки предприятий, уменьшения посевных площадей и невозможности эффективного проведения сельскохозяйственных работ из-за военных действий, блокады морских портов, проблем с поставкой горючего и удобрений.

Кроме того, ожидается увеличение складских запасов продукции, которые предприятия будут пытаться экспортировать позже.

«После значительного сокращения в первый месяц войны экспорт и импорт будут постепенно возобновляться», – говорится в сообщении.

Указывается, что экспорт товаров в марте 2022 стремительно сократился из-за нарушений логистики и разрушения производственных мощностей, а импорт товаров значительно снизился в результате уменьшения внутреннего спроса, сложностей с логистикой, а также ограничения импорта критическими статьями.

В то же время, по ожиданиям Нацбанка, благодаря частичному решению проблем с логистикой объемы экспорта постепенно возрастут в сравнении с мартовскими результатами.

Специалисты прогнозируют, что экономика будет увеличиваться умеренными темпами благодаря постепенному восстановлению потребительского и инвестиционного спроса.

Отмечается, что финансовая поддержка международных партнеров Украины станет весомым источником валютных поступлений в Украину. Другими относительно стабильными источниками будут оставаться переводы трудовых мигрантов и доходы ИТ-индустрии.

Кроме того, указывается, что бизнес постепенно возобновляет свою деятельность, преодолевая вызовы военного времени. В частности, согласно результатам внеплановых опросов, проведенных Нацбанком, количество предприятий, полностью прекративших свою деятельность, уменьшилось с 30% в первые недели марта до 23% в начале апреля.

Также в НБУ прогнозируют, что инфляция в Украине по итогам 2022 года может превысить 20% из-за последствий полномасштабной войны.

Как сообщали Vesti.ua:

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