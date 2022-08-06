В индийском Ченнае продолжается Всемирная шахматная Олимпиада-2022.
В восьмом туре мужской сборной Украины не удалось обыграть команду Бразилии — 2:2, передает Укринформ.
Свою партию выиграл Владимир Онищук, вничью сыграли Антон Коробов и Кирилл Шевченко, проиграл Юрий Кузубов.
Полные результаты — здесь.
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Как сообщал Укринформ, женская сборная Украины сегодня разошлась миром с лидером соревнований командой Индии (2:2).
Всемирная шахматная Олимпиада продлится до 9 августа.