«Чтобы уменьшить дисбаланс, нам нужно было «перепривязать» курс на уровне, который участники рынка считали бы равновесным даже чисто психологически. Поэтому, с одной стороны, мы принимали во внимание девальвационные ожидания. С другой — учитывали темпы ослабления валют стран-партнеров к доллару США», — сказала она.

В то же время она заявила, что в НБУ никогда не говорили о возвращении к классическому плавающему курсообразованию в короткой перспективе мы никогда не говорили. «Мы всегда подчеркивали, что сейчас, к сожалению, нет необходимой предпосылки: спрос и предложение валюты все еще слишком не сбалансированы», — отметила Рожкова.

По ее словам, до войны в Украину поступала валюта прежде всего благодаря экспорту. Сейчас же экспорт «просел» почти на половину от довоенных времен. Так, с конца марта Украина начала понемногу экспортировать зерно. Начали с 1 млн т, а сейчас имеем 1,5 млн т в месяц. «Но сравнить эти объемы экспорта с довоенными (было по 5-6 млн т. в месяц) невозможно. И если в первые месяцы экспорт и импорт «просели» примерно одинаково, то с постепенным восстановлением экономики импорт начал восстанавливаться быстрее. Кроме того, сильно выросли объемы расходов наших граждан — вынужденных переселенцев заграницей», — добавила Рожкова.

«В таких условиях, грубо говоря, валюты в страну заходит существенно меньше, чем выходит, и эта разница покрывается из золотовалютных резервов», — сказала она.

Международная финансовая помощь позволяет сейчас удерживать достаточный уровень резервов для обеспечения стратегических потребностей страны. В частности с начала полномасштабной войны Украина получила 13,8 млрд долларов от международных партнеров. «Это беспрецедентная поддержка. Но несмотря на значительные поступления, они не покрывают все расходы», — сообщила первый заместитель председателя НБУ.

«Поэтому при имеющемся значительном дисбалансе переход к рыночному или плавающему курсу сейчас стал бы дополнительным шоком для экономики», — сказала Рожкова.





Источник