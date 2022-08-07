Трамп выступил на съезде консерваторов в Техасе

ВАШИНГТОН, 7 августа, ФедералПресс. 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что начало Третьей мировой войны возможно. Он назвал страну, которая может спровоцировать глобальный вооруженный конфликт. Публикуем самые громкие заявления политика за выходные.

Из-за чего начнется Третья мировая война

Трамп заявил, что, несмотря на договор между ядерными державами, Третья мировая война может наступить и она будет намного тяжелее, чем любая вооруженная стычка в истории. Об этом он сказал на съезде консерваторов в штате Техас.

По мнению экс-президента Соединенных Штатов, следующий вооруженный конфликт ожидается между Китаем и Тайванем, а виной этому стал приезд в Тайбэй конгрессвумен США Нэнси Пелоси. После ее визита и без того напряженные отношения китайских властей с администрацией Тайваня еще больше обострились.

Он также упомянул спецоперацию на Украине, сказав, что во время своего правления он не допускал такой ситуации, в отличие от нынешнего президента США Джо Байдена.

Байден стал худшим президентом США

По мнению Дональда Трампа, даже если сравнить ошибки пяти худших американских президентов с решениями Байдена, действующий глава Штатов все равно «выигрывает». Он показал самые худшие результаты правления всего за два года, говорит 45-й президент.

В качестве главных проблем, которые встали перед США, Трамп назвал рекордный рост инфляции и проблемы в сфере энергетики, ведь теперь страна вынуждена «выпрашивать» электроэнергию у других государств.

США превратились в страну третьего мира

Трамп отвел США статус страны третьего мира, объяснив это тем, что за последнее время Штаты «скатились» в рейтингах. Страдают такие сферы, как экономика, логистика и образование. В частности, он сообщил, что даже полки в магазинах заполнены не на 100 %, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее бывший президент США обвинил Владимира Зеленского в возникновении конфликта на Украине.

Фото: White House / via Globallookpress.com / globallookpress.com

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