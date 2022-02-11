Министерство финансов скептически относится к идее снижения или отмены ЕСВ. Чиновники опасаются, что из-за такого решения могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий. Об этом идет речь в материале РБК-Украина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему Минфину не нравится идея

В Верховной раде предлагают снизить ставку налогов на доходы физлиц, мотивируя тем самым бизнес не платить зарплаты в конвертах и не использовать схемы уклонения. В Министерстве финансов пока скептически оценивают идею депутатов.

В Минфине считают, что снижение ставки подоходного налога приведет к потерям государственного и местных бюджетов, а это 212,2 млрд гривен (за прошлый год).

За счет подоходного налога финансируются детские сады, школы, больницы, выплачиваемые соцпомощи и субсидии, напомнили в министерстве. НДФЛ — это еще и ресурс для компенсации по льготному проезду населения и другим расходам на местах.

Бюджет будет терять средства

Объединение подоходного налога с ЕСВ в Минфине считается возможным только при поиске компенсаторов потерь бюджета. Иначе кроме перечисленного могут возникнуть другие проблемы.

«Снижение ставки единого взноса приведет к дефициту бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования, что потребует источников покрытия расходов государственного бюджета и может привести к нарушению сроков выплат и возникновению задолженности по пенсиям и другим социальным выплатам», — допустили в Минфине.

Читайте также: Военный сбор и ЕСВ предлагают отменить, вместо них — НДФЛ в 20%

За прошлый год было собрано 349 млрд гривен ЕСВ. Эти деньги не идут в госбюджет, почти все — это доходы Пенсионного фонда. Но расходы ПФ намного выше — с учетом трансфертов из госбюджета они превысили 521 млрд гривен.

Источник