Последние месяцы стали непростым испытанием для наших компаний. Одна за другой накатились три волны: стремительный рост стоимости энергетических ресурсов, усиление военно-политической неопределенности; очередной рост заболеваемости covid-19. Как реагирует на эти вызовы отечественный бизнес, рассказал в колонке Экономической правды президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. «Минфин» выбрал главное.

Причины сложной ситуации

Такого драматического увеличения стоимости природного газа в течение нескольких месяцев, как это произошло во второй половине 2021 года, еще не было. Цена на природный газ выросла за считанные месяцы в разы и остается на беспрецедентно высоком уровне.

Энергетический кризис в газовой сфере происходит на фоне увеличения стоимости угля и нефти. Высокие цены на газ не только увеличивают себестоимость широкого спектра продукции (от хлеба до удобрений), но и формируют риски на будущее.

Высокие цены на газ обуславливают низкие объемы заполнения хранилищ, что усугубляет угрозу дефицита газа в будущие периоды.

На фоне сохранения чрезвычайно высоких цен на энергоносители значительно ухудшилась военно-политическая ситуация вокруг Украины или, по меньшей мере, ее отражение в информационной сфере.

О непростой ситуации в Украине, о рисках и угрозах, возникших перед Украиной, пишут ведущие медиаресурсы мира: The New York Times, The Guardian, The Financial Times, Deutsche Welle и т. д.; высказываются и проводят консультации лидеры демократического мира.

Поэтому неслучайно, что по данным Google Trends, начиная с декабря прошлого года, в мире гораздо чаще ищут «war in Ukraine», чем «business in Ukraine».

Особенно драматично выросло количество поисковых запросов, связанных с вопросом о начале боевых действий в январе этого года.

То есть сейчас Украина преимущественно ассоциируется с «войной», в то время как вопрос ведения бизнеса теряет актуальность. Больше всего вопросами войны в Украине озабочены страны Европы и Северной Америки.

Между тем, важно обратить внимание, что есть страны, которым Украина интереснее с позиций бизнеса, чем войны. Это крупные страны — Бразилия (население около 200 млн человек) и Индонезия (население около 270 млн человек). А главное, что внутри Украины поисковые обращения «business in Ukraine» преобладают над обращениями «war in Ukraine» по состоянию на 30 января.

Такой информационный фон приводит к увеличению стоимости кредитных ресурсов для Украины, а также определенному ограничению инвестиционной деятельности со стороны бизнеса.

Энергетический и военно-политический кризис не отменяют очередного роста заболеваемости covid-19. Действующие показатели количества инфицированных самые большие за последние 2 года с начала пандемии.

Но есть и определенный позитив. Смертность значительно ниже, чем на пике последней волны еще в ноябре прошлого года (100−150 смертей в сутки в январе 2022 года, по сравнению с 700−800 в ноябре 2021 года).

Бизнес в условиях угроз

Если бы описанная ситуация возникла 10 лет назад, то с большой вероятностью можно предположить, что мы наблюдали бы признаки паники: пустые полки супермаркетов, очереди к банкоматам, дефицит топлива, обесценивание на десятки процентов обменного курса гривны к доллару или евро.

Хотя ситуация непростая, и некоторые контрагенты начинают задерживать проведение расчетов за полученные товары, а портфельные инвесторы и владельцы облигаций внутренних государственных займов выходят из Украины, мы видим достаточно стабильную ситуацию.

Ни население, ни бизнес не делают необдуманных шагов. Гречка не исчезла, очередей к банкоматам нет, топливо в свободном доступе есть, бизнес «не прячет» продукцию на складах, надеясь ее продать дороже в будущем, даже гривна на текущую дату довольно прилично держится. Хотя ситуация с гривней удержалась в значительной степени благодаря НБУ.

Но в условиях паники и ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения, вряд ли бы этих мер хватило. Поэтому можно утверждать, что взвешенная позиция бизнеса и населения помогла удержать действующий курс гривны по отношению к доллару.

Чего ждать дальше?

Описанные три волны носят внешний характер и можно предположить, что определенным образом связаны между собой и являются предвестниками чего-то более масштабного — настоящего экономического цунами посредством глобального финансово-экономического и военно-политического кризиса.

В США сейчас идет обсуждение «сворачивания» программы «количественного смягчения» и увеличение учетной ставки ФРС уже в марте этого года для противодействия долларовой инфляции.

В результате можно ожидать, что на смену «бычьему» тренду на глобальных фондовых биржах придет «медвежий» тренд, что и приведет к формированию новой волны глобального экономического кризиса из-за подорожания доллара и обесценивания стоимости акций большинства самых дорогих компаний.

Сможет ли украинский бизнес и дальше успешно противостоять имеющимся угрозам и вызовам, а также связанным с ними страхам? Я считаю, что да!

Положительным сигналом является то, что инфляционные ожидания достаточно умеренные, а оценки финансовых аналитиков в январе 2022 года даже ниже декабря 2021 года.

Читайте также: Запад пугает возможной войной: как это сказывается на экономике Украины

Учитывая приобретенный опыт, устойчивое преодоление действующих испытаний, можно предположить, что и будущие «черные лебеди» не приведут к экономическому коллапсу благодаря взвешенной позиции и стрессоустойчивости украинского бизнеса.

Источник