«Ростелеком» представил новый прогноз развития цифровых технологий в России и мире.

В матрицу мегатрендов оператора на ближайшие годы вошли: искусственный интеллект, кванты, интернет вещей и роботизация, информационная безопасность и облака, датамайнинг, 5G, автопилоты.

При этом компания считает, что мир меняется так быстро, что технологии накладываются, не успевая замещать друг друга. Понимание этих процессов позволит бизнесу вовремя адаптировать свои услуги к рынку и не остаться в аутсайдерах.

Векторы цифровой трансформации на закрытой пресс-конференции обозначил старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

Цифровизация меняет не только глобальную экономику, но и привычную всем повседневность. Умные пылесосы, утюги и холодильники не удивляют даже людей старшего возраста. Интернет-магазины принимают заказы продуктов, одежды или мебели.

Риелторские агентства продают квартиры на расстоянии. Банки оформляют кредиты онлайн. Беспилотники обкатывают полигоны и рвутся в города. Smart-технологии распознают людей в толпе, невзирая на маски, очки или головные уборы.

Фото: автора Tara Winstead: Pexels

Мы не задумываемся о том, какова скорость передачи данных, потому что картинки скачиваются мгновенно.

Но если обыватель с восторгом или удивлением принимает технологические новинки, то перестроить свой бизнес «с колес» под новые реалии предпринимателям совсем не просто, а порой и невозможно — ведь конкуренты не спят.

Порой нерасторопность и отсутствие стратегического планирования могут грозить потерей собственного дела.

Высокотехнологичные гиганты привыкли держать руку на пульсе, задавая векторы изменений. Не исключение и «Ростелеком», который ежегодно проводит глобальное исследование научных публикаций и патентов в сфере информационных технологий, систематизируя их и выявляя технологические тренды.

Это позволяет компании предугадывать направления изменений цифрового рынка и общемировой ситуации.

«Мы даем определенный компас бизнесу. Проводим исследования научных работ и патентов, статей в СМИ, потоков инвестиций и анонсируемых продуктовых линеек. Мы собираем миллионы публикаций и кластеризируем их с помощью искусственного интеллекта в крупные тренды. Далее определяем, какие из этих трендов применимы для нашего бизнеса и что мы можем сделать с точки зрения продуктов, которые мы предоставляем нашим клиентам», — объясняет Кирилл Меньшов.

Новое исследование «Ростелекома» выделяет три области трендов, способных повлиять на ИТ-инфраструктуру в ближайшее время.

Первая из них — общие мегатренды цифровой эры: искусственный интеллект, квантовые вычисления, электронное здоровье и электронная коммерция, интернет вещей, роботизация, облака, блокчейн, информационная безопасность, датамайнинг, автопилоты и 5G.

Выявить точки роста тут помогают исследования научных публикаций и патентов в области ИТ, которые оформляются в Европе, США и Китае.

Эту группу тоже можно поделить на три составляющие. К мегатрендам Кирилл Меньшов причисляет зрелые технологии, которые уже не дают взрывного роста по научным публикациям, но все еще представляют интерес для бизнеса.

Как пример — все, связанные с виртуальными облаками.

Повышения инвестиционной активности эксперт ожидает и в сегменте умеренных трендов: роботизации и датамайнинга.

Но наиболее привлекательными для вложения средств экспертам представляются прорывные сервисы, в числе которых Меньшов выделяет основанные на модели обмена услугами или товарами sharing economy: каршеринг, программу поиска попутчиков BlaBlaCar, площадки по аренде жилья, коворкинги, совместное пользование инструментами и спортивным инвентарем.

Вторую группу составляют ключевые тренды на 2022 год. Тут «Ростелеком» руководствуется данными аналитиков Gartner. В ближайшее время оператор ожидает ускорения роста ИТ-рынка, структурных изменений и увеличения доверия к технологиям.

По словам Кирилла Меньшова, в этом году станет популярной тенденция к объединению цифровых возможностей для интеграции физического и виртуального миров для гибридной работы, нового опыта и эффективного управления. Компании, которые верно определят вектор движения, смогут завоевать после пандемии новые территории.

Цифровую трансформацию государства Меньшов обозначил как третью группу наиболее весомых трендов. Ключевым драйвером изменений тут является национальная программа «Цифровая экономика».

«Ростелеком» как многолетний партнер государства в реализации инновационных проектов находится на передовой всех текущих и будущих изменений. Мы можем видеть их одними из первых и делиться наблюдениями», — подчеркивает Меньшов.

КИРИЛЛ МЕНЬШОВ, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»

Надо отметить рост расходов на ИТ в мире и в России в частности. В 2020 году все мы столкнулись с пандемией, и это заставило многие компании мигрировать в «цифру».

В 2021 году мы видим еще большие инвестиции в эту сферу и активную роль государства в цифровизации. Сегодня этот процесс набирает обороты. Мир меняется, и мы должны успевать меняться вслед за ним.

— Татьяна Анзонгер