Владелец автоконцерна Tesla Илон Маск во время выступления на заводе в Техасе заявил, что компания начнет продавать долгожданный пикап Сybertruck, презентованный более двух лет назад, в 2023 году.

«Вы сможете приобрести ее в следующем году… В этом году мы заняты расширением масштабов производства. В следующем году ожидается вал нашей новой продукции», — цитирует американского миллиардера газета The New York Times.

Как уточняется, на 2023 года у компании запланирован, в частности, выпуск спортивного электромобиля, грузовика и человекоподобного робота Optimus.

Презентация Сybertruck состоялась в ноябре 2019 года в Лос-Анджелесе и запомнилась тем, как Илон Маск разбил камнем «бронированное» стекло машины. Серийный пикап Сybertruck, как и другие модели компании, оснащен электродвигателем, самая мощная версия автомобиля может проехать без подзарядки 800 км и достигать скорости 210 км/ч.

Задержки с производством Сybertruck дали возможность конкурентам Tesla быстрее выйти на рынок электропикапов. Компания Ford этим летом начнет выпуск модели F-150 Lightning, а в конце прошлого года в продажу поступили электропикапы компании Rivian.