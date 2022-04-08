Национальный банк обратился в Кабмин с инициативой национализировать активы российских банков, работавших в Украине. Речь идет о 26 млрд гривен. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью для «Экономической правды».

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«11 марта Нацбанк направил в Кабинет министров письмо, в котором предложил принудительно изъять финансовые активы Сбербанка России и Проминвестбанка», — сообщил он.

Это активы в форме средств, ОВГЗ и депозитных сертификатов общей стоимостью около 26 млрд. грн.

В то же время Шевченко подчеркнул, что вкладчики этих банков, безусловно, должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы (200 тыс грн на момент, когда банки выводились с рынка).

В данный момент Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) будет возмещать депозиты физлиц в полном объеме, а не в пределах 200 тыс. грн, как было раньше. Такое решение было принято на военное время.

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Ликвидация российских банков

После вторжения РФ в Украину Нацбанк принял решение ликвидировать все банки, имеющие российский капитал. Речь идет о «Международном резервном банке» (МР Банк) — это бывшая «дочка» Сбербанка в Украине. 100% банка принадлежит ПАО «Сбербанк России».

Также лицензии лишили Проминвестбанк, который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Фонд гарантирования вкладов 18 марта начал выплачивать деньги украинцам, которые держали деньги в Проминвестбанке.

Следует подчеркнуть, что Альфа-Банк Украина продолжает свою работу. НБУ решили отстранить российских акционеров от руководства и в регуляторе подчеркнули, что после войны они окончательно лишатся своих долей.

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