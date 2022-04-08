Трансграничная электронная коммерция формирует многообещающее будущее для внешней торговли Китая, и недавнее утверждение большего числа комплексных пилотных зон трансграничной электронной торговли, несомненно, ускорило эту тенденцию.

Государственный совет Китая выпустил руководство, одобряющее создание дополнительных трансграничных пилотных зон электронной торговли в 27 городах и регионах, включая Эрдос во Внутренней Монголии и город Янчжоу в провинции Цзянсу.

В июле 2021 года Госсовет обнародовал Заключения об ускорении развития новых форм и моделей внешней торговли, заявив, что страна ускорит строительство комплексных пилотных зон трансграничной электронной торговли.

В этих экспериментальных зонах местные органы власти предоставляют различные торговые услуги, начиная от логистики, платежей, юридических, налоговых и таможенных услуг, чтобы облегчить предприятиям трансграничную электронную торговлю.

Государственный совет ранее создал 105 пилотных зон в 30 регионах провинциального уровня, и эта новая группа из 27 пилотных зон доводит общее количество пилотных зон до 132, охватывающих 132 города и региона в Китае.

В настоящее время пилотные зоны охватывают почти все регионы провинциального уровня в Китае, от прибрежных промышленных центров, таких как Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян, до внутренних районов, включая Чунцин.

С тех пор как в 2016 году южно-китайский мегаполис Шэньчжэнь был утвержден в качестве всеобъемлющей пилотной зоны для трансграничной электронной торговли, из города было экспортировано более 1 миллиарда посылок на общую сумму почти 60 миллиардов юаней.

Пилотные зоны могут адаптироваться к различным схемам трансграничной электронной торговли и открыли новые возможности для развития внешнеторговых предприятий, таких как товары и логистические услуги, что значительно повышает эффективность оборота импорта и экспорта.

В последние годы MOC сформулировал множество политик, направленных на обмен информацией, финансовые услуги, логистику, кредитование, статистический мониторинг и предотвращение рисков, а также на создание онлайн- и офлайн-платформ, а также воспроизвел и продвигал около 70 зрелых опытов и инновационных практик по всей стране. С 2017 года масштабы трансграничной электронной коммерции Китая выросли почти в десять раз за пять лет.

Xinhua Silk Road — Belt and Road Portal, China