Он планирует в ближайшее время вместе со своей командой посетить местность и пообщаться там с людьми.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверил, что Волынь ждет любого захватчика, и выразил убеждение, что любой враг, который ступит на украинскую землю в направлении Волынской области или Ровенщины, там и останется.

Об этом он заявил в эфире украинских телеканалов, пишет Укринформ.

В частности, речь шла об информации о том, что из Беларуси собираются военные идти через Волынь или Волынь. Монастырский со своей стороны отметил, что подтверждение этой информации «есть у больных председателей руководителей Беларуси и РФ».

«Мы оцениваем, наша разведка сейчас оценивает эту возможность как вероятную. Волынь ждет пока любого агрессора. Традиции обороны Волыни идут в глубокие предыдущие годы, — и воины УПА, и их потомки получили оружие; также ВСУ, территориальная оборона, добровольцы, волонтеры, гражданские лица готовы встречать врага, в том числе и в том направлении», — проинформировал министр.

Также читайте

Также должностное лицо планирует в ближайшее время вместе со своей командой посетить ту местность, ознакомиться с рядом вещей и пообщаться там с людьми.

«Я убежден, что это направление у нас надежно закрыто, и что любой враг, который ступит на землю на направлении Волыни или Ровно, там и останется», — резюмировал Монастырский.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.