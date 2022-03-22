В Райфе отметили, что это дополнительный шаг, чтобы при любых обстоятельствах гарантировать клиентам доступ к средствам.

Как это работает

Резервная виртуальная карта станет активной автоматически только в случае технических сбоев в работе карточных расчетов внутри Украины, например, проблем со связью.

Клиенты банка смогут совершать операции даже при таком сценарии — временно рассчитываться собственной виртуальной картой иностранного банка.

«Если вдруг такой технический сбой произойдет, все средства на ваших карточных счетах будут оставаться в безопасности. После завершения восстановительных работ доступ к украинским картам вернется», — сообщили в Райфе.

В банке также отметили, что в настоящее время банковская система работает стабильно. Все безналичные расчеты производятся без ограничений. Удаленные каналы обслуживания доступны 24/7. Кроме того, большинство отделений открыты для клиентов.

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Как писал «Минфин», по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, государство будет выплачивать материальную помощь внутренним переселенцам и тем, кто помогает им с жильем и работой.

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