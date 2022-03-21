Авиакомпания «Аэрофлот» с 2 апреля возобновит регулярные полёты в Тегеран (Иран). Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот с 2 апреля возобновляет регулярные полёты в Тегеран (Иран) на самолётах Airbus A321. Рейсы будут выполняться дважды в неделю», – говорится в сообщении авиакомпании.

Так, из Москвы в Тегеран полеты будут осуществляться по средам и субботам. В обратном направлении – по четвергам и воскресеньям. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

Ранее «Петербургский дневник» писал, что «Аэрофлот» с 17 марта перестал требовать от пассажиров обязательного ношения защитных масок за исключением случаев, когда использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием аэропорта региона или страны назначения, куда выполняется рейс.

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