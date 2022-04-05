Лайфстриминг стал наиболее популярным и бесплатным каналом продаж в России

Об этом сказал Дмитрий Рябинин на 8-м Международном ПЛАС-Форуме «Online&Offline Retail» в Москве.

Современная электронная коммерция в соцсетях (social commerce) нормально работает при условии равномерности связей в квадрате «платформа – блогер – продавец – покупатель», сказал Дмитрий Рябинин, директор направления Life&Feed компании AliExpress Россия. Такой тренд стал набирать популярность в развитие уже традиционных онлайн-продаж. У AliExpress Россия социальная коммерция только во время распродаж принесла 6% оборота по результатам 397 стрим-трансляций от продавцов.

Он также добавил, что Россия стала сейчас лидером по креативным инновациям в онлайн-продажах. Лайфстримминг, особенно в России, стал бесплатным каналом продаж. Средний рост оборота по партнёрской программе AliExpress Россия составил 8%, а прирост заказов 60% за первый день.

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