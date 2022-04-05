Национальный банк Украины опубликовал список банков, которым было предоставлено рефинансирование на срок более 30 дней за время войны.

В тройку финучреждений, получивших самые крупные суммы, вошли государственные Приватбанк (16,5 млрд грн) и Укргазбанк (7,2 млрд грн), а также частный Альфа-Банк (5,385 млрд грн).

Последний получал кредиты НБУ дважды. Первый раз в феврале — 4,585 млрд грн, и затем в марте — 800 млн грн.

Кто не должен получать рефинансирование

Напомним, что, согласно постановлению Нацбанка № 22 от 24 февраля («Об особенностях поддержки ликвидности банков в период действия военного положения»), банки имеют право получать бланковое рефинансирование НБУ в размере 30% остатков на счетах физлиц по состоянию на 23 февраля.

Такие кредиты не могут предоставляться банкам, которые отнесены к категории проблемных.

В перечень исключений также входят банки, акционерами которых являются резиденты страны — агрессора.

Как Альфа-Банк оказался в списке

Как писал «Минфин», в НБУ заявляли, что после войны регулятор потребует от российских олигархов Михаила Фридмана, Германа Хана, Петра Авена и Алексея Кузьмичева продать свои доли в Альфа-Банке Украина.

А пока Альфа-Банк Украина продолжает искать доверенное лицо, которое должно получить права по акциям Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузмичева, которых НБУ лишил права голоса.

Сколько рефинансирования НБУ выдал банкам

«Минфин» ранее писал, что с 24 февраля по 23 марта 2022 года регулятор предоставил подопечным рефинансирование на общую сумму 74,3 млрд грн. Это обеспеченные и бланковые (беззалоговые) кредиты.

Регулятор подтвердил, что предоставляет кредиты рефинансирования в рамках действующих военных ограничений.

Источник