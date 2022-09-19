С конца прошлой недели мы не видим в ценах на нефть направленного движения. Идет консолидация цен в диапазоне 90-95 $/барр по ноябрьскому фьючерсному контракту. Возможно участники рынка просто не хотят активно передвигать цены, не дождавшись итогов ближайшего заседания ФРС.

К 11:30 МСК ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $90,0/барр, снижаясь на 1,4%. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $83,6/барр, снижаясь на 1,7%.

По итогам прошедшей недели ноябрьский фьючерс нефти марки Brent снизился на 1,36% против падения на 6,5% за две предыдущие недели. Как видим темпы снижения цен на нефть затормозились. Поэтому велика вероятность того, что очередную неделю «черное золото» закроет в зеленой зоне.

Но многое будет зависеть от того, какой посыл создаст на мировых рынках ближайшее заседание ФРС, от которого инвесторы ждут очередного повышения процентной ставки. ФРС должен будет как-то отреагировать на высокие цифры инфляции в стране. Хотя вероятность повышения ставки сразу на 100 б.п. относительно мала, это внесет неопределенность и риски не только для фондовых, но и для сырьевых рынков.

На данный момент нефть марки Brent закрыла три недели подряд в красной зоне. Общее снижение цен относительно максимумов лета ($125,2/барр) сейчас составляет около 27%. Снижение нефтяных цен в третьем квартале стало самым сильным квартальным снижением с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Отчасти это стало следствием сильного курса доллара США, отчасти играет роль слабый физический спрос на нефть со стороны КНР, к которому осенью добавились опасения по части торможения экономического роста и сопутствующего снижения спроса на сырьевые товары. И МВФ, и Всемирный банк предупредили, что мировая экономика

может скатиться к рецессии в следующем году. Это означает слабый спрос на энергоносители.

Надо заметить, что Китай уже начал ослаблять ограничения по коронавирусу в г. Чэнду с населением более 21 млн человек, что помогает снизить опасения по поводу объемов спроса. Экспорт бензина и дизельного топлива из Китая также восстановился, что привело к сокращению высоких местных запасов после того, как Пекин ввел новые квоты. Экспорт бензина из Китая в августе вырос на 97,4% по сравнению с прошлым годом, поскольку местные нефтепереработчики воспользовались новыми экспортными квотами на фоне неустойчивого внутреннего спроса.

Снижение цен на нефть могло бы быть и больше, но над рынком нефти висит неопределенность, связанная с началом европейских санкций в отношении российской нефти. Однако в первой половине сентября добыча нефти с газовым конденсатом в РФ составляла 1,458 млн тонн в сутки (1,45 в августе) или 10,68 млн барр/сутки против 10,59 млн барр/сутки в августе и 10,76 млн барр/сутки в июле. С начала года добыча складывается в среднем на уровне 10,7 млн барр/сутки против 10,5 млн барр/сутки за 2021г.

Запреты ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов из России, которые вступают в силу в декабре и феврале 2023 г. соответственно, исключат крупнейший регион-импортер сырья из списка покупателей российской нефти. Напомним, что сейчас, когда нет ограничений, ЕС является крупнейшим покупателем российской нефти. В августе поставки нефти в ЕС за месяц составили 2,8 млн барр/сутки.

Bloomberg со ссылкой на энергетическую компанию Kpler сообщил, что Россия может найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой будет запрещен ЕС в декабре. Среди потенциальных покупателей российской нефти — Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока. Предстоящей зимой все вместе они могут закупать до 1 млн барр сырой нефти в сутки, считает Kpler.

Эффект санкций на добычу нефти в РФ непредсказуем, поскольку сложно сказать, насколько эффективным окажется 6-й пакет санкций ЕС. России нужно умудрится пристроить около 3,5 млн барр/сутки своей нефти и нефтепродуктов. Поскольку в полном объеме пристроить ее будет проблематично, видимо стоит ждать снижения добычи до 9,5 млн барр/сутки уже в 2023 г. Например, Газпром этим летом значительно сократил экспорт газа в Европу: компания потеряла треть добычи и почти 60% экспорта. А бюджет РФ за месяц получил от компании лишь 33 млрд рублей налога на добычу полезных ископаемых. Сборы НДПИ с «Газпрома» за лето рухнули вдвое, а экспортные пошлины на газ — почти в 3 раза.

В пятницу компания Baker Hughes представила данные по буровой активности в США. На прошедшей неделей число активных буровых установок выросло до 599 ед. против уровня 591 ед. неделей ранее. Таким образом, количество нефтяных скважин опять приблизилось к 600 ед. – рубеж, выше которого американские нефтяники не могут закрепится уже около 2-х месяцев. Добытчики сланцевой нефти в США не спешат наращивать инвестиции в добычу на фоне высокой неопределенности относительно перспектив мировой экономики и спроса на энергоносители.

Нефть Brent

На дневном графике мы видим, что котировки ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent в начале этой недели опять смотрят вниз. Начиная с середины июня котировки Brent постепенно сползают на все более низкие уровни. На прошлой неделе «быки» не смогли взять рубеж $95,5/барр и похоже, что сейчас ценник может опуститься в район минимумов сентября на $88/барр. Стохастик на дневном графике находится в нейтральной зоне, то есть не указывает на краткосрочное направление движения цен.

Золото

В четверг на прошлой неделе котировки драгметалла пробили сильный уровень поддержки в виде ценовых минимумов этого и прошлого года на $1680/унц. Это вызвало сейчас волну технических продаж. В пятницу мы видели попытку вернутся наверх. Но она оказалась слабой и уже в понедельник днем котировки золота опять быстро возвращаются на минимумы прошлой недели в районе $1664/унц. Причина такой слабой динамики – ожидания нового решительного шага ФРС в части подъема уровня ставки рефинансирования на этой неделе. От того, какой настрой создаст регулятор, будет зависеть динамика доллара и цен на золото. Не исключено, что теперь котировки драгметалла будут искать поддержку в районе $1630/унц.

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