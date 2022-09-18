ХАМАС осудил ракетные удары по международному аэропорту Дамаска в пятницу вечером, которые были нанесены Израилем. Об этом сообщает The Jerusalem Post 18 сентября.

В ХАМАС заявили, что движение поддерживает Сирию перед лицом «повторяющейся израильской агрессии на сирийской земле». По сообщению сирийского арабского новостного агентства САНА, в результате ударов погибли пятеро сирийских солдат. «Удары по Сирии — это продолжение израильской агрессии по всему региону», — заявил официальный представитель ХАМАС Хазем Кассем.

Последнее осуждение ХАМАСом израильских ударов по Сирии рассматривается как часть усилий исламистского движения по восстановлению своих связей с сирийским режимом. Отношения между ХАМАСом и режимом президента Сирии Башара Асада ухудшились вскоре после начала гражданской войны в Сирии.

Лидеры ХАМАСа, некоторые из которых базировались в Сирии, отказались встать на сторону режима Асада против оппозиционных группировок, большинство из которых были связаны с исламистскими организациями. В 2012 году офисы ХАМАСа в Сирии были закрыты, а лидеры группировки переехали в Катар.