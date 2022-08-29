Тот факт, что мировая экономика переживает не самые лучшие времена, определенно не вызывает сомнений. То же самое можно сказать и о рынке криптовалют. Темпы роста курса многих из них оставляют желать лучшего, а в отношении некоторых наблюдается значительное снижение. Все это связано со сложной геополитической ситуацией в мире и экономической нестабильностью.

Рост курса

Специалисты по исследованию рынка проанализировали курс тех криптовалют, которые входят в топ-100. Как показало данное исследование, по состоянию на 18 августа 2022 года всего лишь три электронных валюты продемонстрировали увеличение курса на 1% и более в течение последних суток. Речь идет о следующих виртуальных валютах:

• Celsius,

• Monero,

• Flow.

Из трех перечисленных криптовалют наиболее успешной за прошедшие сутки оказалась Celsius. На момент 14.08 по московскому времени CEL-токен этой платформы прибавил в стоимости 13,43%, торгуясь на отметке 2, 76 доллара, а уровень капитализации составил 658,4 миллиона долларов. Общая сумма, на которую были оформлены операции трейдерами, достигла 40,42 миллионов долларов.

На втором месте оказалась виртуальная валюта Monero, стоимость которой прибавила на протяжении суток 3,44% (речь идет о монете конфиденциальности XMR). Указанная криптовалюта торговалась по 168,67 долларов, общее предложение на рынке было зафиксировано на уровне 3,06 миллиарда долларов, а объем операций в течение суток достиг 180,49 миллиардов долларов.

Третье место занимает нативный токен FLOW, демонстрируя стоимость 2,73 доллара – это превышает показатель за прошлые сутки на 1,43%. Торговые объемы данной виртуальной валюты составили 150,74 миллиона долларов, а уровень рыночной капитализации достиг 2,82 миллиарда долларов.

Подобного уровня смогли достичь только три криптовалюты, относительно других не было зафиксировано роста в размере хотя бы 1%. Как полагают специалисты, это свидетельствует о том, что участники торгов настроены негативно. Федеральная резервная система намеревается предпринять в ближайшее время ряд мер, призванных снизить рост инфляции американского доллара, но участники торгов не ожидают от этих решений ничего хорошего, чем и объясняется не лучшее состояние рынка криптовалют.

Биткоин

Биткоин также демонстрирует не лучшие показатели. Начав укрепляться с 18 июня, данная криптовалюта не смогла закрепиться на достигнутых позициях и на момент 15 августа был сформирован всего лишь локальный максимум на уровне 25 211 долларов. С этого момента криптовалюта в основном демонстрировала снижение позиций, а 17 августа достигла минимума в размере 23 180 долларов. Есть основания полагать, что в ближайшее время тенденция к снижению может сохраниться.

В подобных условиях обмен криптовалют требует предельной осмотрительности. В частности, в Российской Федерации хорошие условия предлагает обменник Cryptex. Здесь вы сможете произвести оперативный обмен любой валюты. С внешними рынками обменник не взаимодействует, что позволяет формировать лучшую цену на покупку и продажу крипты. Регистрация и верификация не требуется, достаточно указать электронную почту для получения текущих уведомлений.





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