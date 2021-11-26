Все больше аналитиков описывают Китай как «приближающееся к своему пику государство», которое может пойти на большой риск, чтобы изменить международный порядок до того, как закроется стратегическое окно возможностей. Они ссылаются на старение населения страны, замедление экономики и враждебную внешнюю среду как доказательство того, что время больше не на стороне Китая. Страх упадка, утверждают они, может заставить Пекин действовать быстрее, чтобы укрепить свои позиции в Восточной Азии, с потенциально катастрофическими последствиями, пишет Foreign Policy.

Хотя есть убедительные аргументы относительно падения траектории мощности Китая, трудно утверждать, что китайские лидеры ждут упадка своей страны. В последние годы действия и риторика китайского правительства не вызывают сомнений в том, как оно видит будущее. Более того, Пекин выглядит все более решительным относительно долгосрочных перспектив противостояния с США, которые президент Китая Си Цзиньпин назвал «наибольшей угрозой развитию и безопасности Китая».

За закрытыми дверями лидеры Коммунистической партии Китая (КПК) вполне могут говорить о беспокойстве по поводу роста внутренних и внешних проблем страны. Но триумфальные истории, которые китайские лидеры рассказывают общественности, играют центральную роль в формировании не только мировоззрения страны, но и ее действий.

США не должны рассматривать такой «оптимизм» Китая как просто пропаганду, несмотря на то, насколько он далек от реальности. Представление об относительном могуществе Пекина, в дополнение к потенциальным военным возможностям, повлияет на то, пойдет ли Китай на войну в ближайшее десятилетие.

КПК осознает множество проблем, с которыми столкнулся Пекин, но верит, что его система способна справиться с современной сложной средой. Партия уверена, что сможет собрать ресурсы, необходимые для искоренения бедности, преодоления неравенства и стимулирования инноваций, а также реагировать на основные мировые тенденции: деглобализация, климатический кризис и изменения международного баланса сил.

После вспышки COVID-19 Пекин стал увереннее в своей экономической и политической системе. После первоначального провала аппарат партии заработал, и КПК радовалась успеху в искоренении вируса именно тогда, когда он начал распространяться по всему миру. Устойчивый рост экономики в 2020 году еще больше укрепил уверенность Китая в своей модели развития. Несмотря на недавние препятствия, китайские экономисты продолжают верить в то, что страна не только уйдет из ловушки неравенства к 2035 году, но и станет «полностью развитым государством» до середины века.

Совсем недавно китайские чиновники удвоили внимание к уникальным аспектам своей системы, введя шквал новых правил для частного сектора. Они верят, что эти ограничения повысят конкурентоспособность, отвлекая ресурсы от «непроизводительных» секторов, таких как недвижимость, электронная коммерция и онлайн-игры, и сместят бизнес

к «реальной экономике», которая, как утверждает Си, основана на производительности. Правительство также ввело политику для облегчения финансового бремени на семьи в надежде смягчить демографическое давление. Другими словами, КПК уверена, по крайней мере публично, что ее руководство может способствовать «общему процветанию» и вести страну через непредсказуемые встречные препятствия.

Убеждение партии частично выходит из того, что в очередном пятилетнем плане Китая описывается как «институционное преимущество», «административная эффективность» и «социальная стабильность». Си высоко оценил китайскую «народную демократию», утверждая, что она способствует стабильности и правильному управлению — ключевым элементам всеобъемлющего национального могущества. Китайские лидеры видят свою страну на неминуемом пути к национальному возрождению под центральным руководством партии.

Конечно, трудно отличить настоящий энтузиазм от политически обязательных проявлений поддержки — особенно в эпоху, когда и так ограниченное пространство для публичного дискурса в Китае радикально уменьшилось. Но с точки зрения партии, подавление инакомыслия также является необходимым шагом вперед.

После прихода к власти Си считал западное политическое влияние риском, заходя так далеко, что предостерег от проникновения в Китай таких «общих ценностей Запада», как конституционализм, свобода слова и СМИ.

Использование партией пропаганды и инструментов «цифрового авторитаризма» для проведения репрессий продемонстрировало ее способность разрабатывать политические цели «сверху вниз». В то время как иностранные наблюдатели часто рассматривают такие кампании как признаки слабости или опасности, КПК рассматривает их как решающие рычаги, с помощью которых Китай может стать более могущественным.

На международном уровне, несмотря на ухудшение связей с развитыми демократиями, восприятие имиджа Пекина остается достаточно «возвышенным». Частично это стало результатом многолетней кампании Китая по укреплению связей с развивающимися странами с помощью «партнерской дипломатии» и глобальных программ, таких как инициатива «Один пояс, один путь». Более того, китайские лидеры считают, что альянсы США являются «устаревшими» пережитками холодной войны.

В военной сфере китайские лидеры утверждают, что сокращают разрыв в возможностях с Соединенными Штатами, несмотря на сравнительно скромный оборонный бюджет Пекина. Сейчас Китай может похвастаться большим количеством военно-морских судов, чем Соединенные Штаты, самым современным арсеналом баллистических ракет и передовыми гиперзвуковыми ракетами. Китайские лидеры уверены, что в ближайшие десятилетия они построят армию «мирового класса» путем быстрой модернизации.

Несмотря на многие вызовы, с которыми столкнулся Китай, КПК верит в эффективность своей системы. Китай не рассматривает себя как государства, которое приходит в упадок. Это делает менее вероятным то, что китайские лидеры начнут рискованные военные кампании, чтобы использовать окно «сокращающихся возможностей».

Напротив, существует множество доказательств, подробно показывающих веру партии в непрерывный упадок США. Обычная риторика «Восток поднимается, а Запад приходит в упадок» приобрела оттенок неизбежности. Аналитики в Китае определили несколько факторов, включая рост долга, социальное неравенство, а также политическую поляризацию, которые, по их мнению, подорвут стабильность США.

После финансового кризиса 2007-2008 годов китайские лидеры начали признавать серьезные изъяны в экономической системе США. Некоторые из них полагали, что экономический шок приведет к коллапсу Америки. Хотя такие пессимистические прогнозы не оправдались, китайские чиновники остаются скептически настроенными по отношению к экономической модели США, особенно на фоне вызванной пандемией нестабильности и роста неравенства.

В недавней статье один китайский аналитик утверждал, что реакция Соединенных Штатов на пандемию отражает «кризис капитализма».

В сентябре глава Народного банка Китая И Ган обратил внимание на недостатки денежно-кредитной политики США, утверждая, что «долгосрочное развертывание покупки активов может навредить функциям рынка и репутации центрального банка».

Китайские лидеры убеждены, что политическая система США не способна обеспечить общественные блага и долгосрочную социальную стабильность. Президентство Дональда Трампа подтвердило идею о том, что либеральные демократии могут выбирать некомпетентных лидеров и обострять социальную поляризацию. Эти взгляды не исчезли после победы Джо Байдена на выборах. После заседания правительства на прошлой неделе один из представителей КПК обратил внимание на нынешние «проблемы в Западной демократии». Хаотический выход Америки из Афганистана убедил Китай, что глобальная роль США приходит в упадок.

Вполне возможно, что относительная мощность Китая достигнет пика в ближайшее десятилетие. Действительно, недавняя волна отключений электроэнергии, долги по кредитам и подавление частного сектора предвещает трудный период. Однако Пекин уже бросал вызов мрачным ожиданиям в прошлом и может сделать это снова. Что еще важнее, прогнозы относительно китайского милитаризма, основанные на оценках материальных возможностей, должны учитывать взгляды Китая на себя самого.

Ученый Грэм Эллисон напоминает, что «структурные реалии – это не вся история». Пока данные свидетельствуют о том, что КПК уверена в себе и своем будущем. Китай рассматривает Соединенные Штаты как государство, которое приходит в упадок и столкнулось со многими проблемами. Существует реальная вероятность того, что чрезмерная уверенность, а не страх упадка, может подпитать китайский военный авантюризм в будущем, резюмирует издание.

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Соединенные Штаты критикуют Китай за все, что, по мнению Вашингтона, не соответствует принципам, которые исповедуют США. Демократия, больше капитализма и свободы, прекращение государственной поддержки промышленности, свободный рынок — все это успешно функционирует в США, свидетельствует о правильном устройстве общественного отношения и должно быть введено в КНР. Представим, что сила убеждения оказалась непреодолимой, и США достигли желаемого результата. Что будет дальше? Читайте статью Сергея Корсунского «Что сделало США и Китай великими государствами и не позволит России стать рядом с ними».