Украина уже понесла репутационные потери от скандала с невыплатами средств «зеленым» инвесторам, однако дальнейшее затягивание развязки грозит разрушительными и крайне ощутимыми последствиями экономике страны.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«МВФ сказал свое веское слово относительно ситуации с незаконными схемами по «зеленым» еврооблигациям, дело за правительством Украины. Сегодня получена официальная позиция МВФ, относительно того, что Украина должна выполнить взятые на себя обязательства. Это определенный шанс дарованный украинскому правительству вернуться в правовое поле по вопросу выплат зеленым инвесторам, поскольку волюнтаризмом правительства страдает вся экономика», — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Видео дня

По словам Омельченко, правительство должно погасить в полном объеме долги перед «зелеными» производителями и отказаться от механизмов «незаконных схем присвоения средств».

«Украина уже понесла репутационные потери, скажем так, за «необдуманный» шаг власти, а дальнейшее затягивание развязки с невыплатами долгов «зеленым» инвесторам грозит разрушительными и крайне последствиями для экономики Украины», — отметил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.