Новости Беларуси. На сколько выросло количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей у нас в стране, каков новый вектор сотрудничества Беларуси и Красноярского края и прошла ли мировая экономика пик восстановления после тяжелого удара пандемии?
С деловым обзором пятницы Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и евро на торгах 26 ноября подорожали, российский рубль подешевел.
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