Новости Беларуси. На сколько выросло количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей у нас в стране, каков новый вектор сотрудничества Беларуси и Красноярского края и прошла ли мировая экономика пик восстановления после тяжелого удара пандемии?

С деловым обзором пятницы Кристина Сущеня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и евро на торгах 26 ноября подорожали, российский рубль подешевел.

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В Беларуси растет количество юрлиц. Что это значит для экономики?





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