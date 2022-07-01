АБУ-ДАБИ, 30 июня 2022 года (WAM) — Член Исполнительного совета Абу-Даби и председатель исполнительного офиса Абу-Даби Его Высочество шейх Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan сегодня запустил промышленную стратегию Абу-Даби для укрепления позиций эмирата как самого конкурентоспособного промышленного центра региона.

Правительство Абу-Даби инвестирует 10 миллиардов дирхамов в шесть трансформационных программ, чтобы более чем удвоить размер производственного сектора Абу-Даби до 172 миллиардов дирхамов к 2031 году за счет расширения доступа к финансированию, повышения удобства ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций.

Стратегия, в рамках шести программ, также создаст 13 600 квалифицированных рабочих мест с акцентом на эмиратские таланты и увеличит торговлю Абу-Даби с международными рынками с целью увеличения ненефтяного экспорта Абу-Даби на 143 процента до 178,8 млрд. дирхамов к 2031 году.

Многочисленные инициативы, в том числе новая нормативно-правовая база циркулярной экономики, а также новая зеленая политика

и стимулы, помогут продолжить переход Абу-Даби к умной, циркулярной экономике, основанной на промышленном секторе, который отстаивает возобновляемое производство и потребление в области управления отходами, поставок деталей и производства.

Комментируя знаменательный запуск, который состоялся в промышленной свободной зоне Khalifa (KIZAD) председатель Департамента экономического развития Абу-Даби (ADD) Mohammed Ali Al Shorafa сказал: «План Комплексной промышленной стратегии Абу-Даби является амбициозным видением, которое будет определять будущее производственного сектора эмирата и формировать устойчивую и диверсифицированную экономику на десятилетия вперед. В соответствии с промышленной стратегией ОАЭ, Операцией 300 млрд, наша дорожная карта создаст идеальную среду для развития и роста бизнеса

. Он отвечает нашим постоянно растущим целям в области производительности, помогает обеспечить будущие возможности для инвесторов, защищает наш человеческий капитал и стимулирует создание рабочих мест, а также позволяет нам опережать меняющиеся рыночные условия и меняющиеся тенденции.

«Промышленная стратегия Абу-Даби, которая включает в себя планы по созданию умной циркулярной экономики, стимулирует создание стоимости и обеспечивает конкурентоспособность затрат. И благодаря сочетанию благоприятной бизнес-экосистемы партнеров Абу-Даби и благоприятных для инвесторов правил мы вступаем в новую эру экономического роста».

Председатель AD Ports Group Falah Mohammad Al Ahbabi сказал: «Основываясь на амбициях ОАЭ по разработке и внедрению эффективных экономических стратегий, которые непосредственно влияют на рост местной экономики и повышают ее статус ведущего игрока в международной торговле и промышленности, стратегия индустриализации Абу-Даби является огромной инициативой, которая отражает обещание нашего мудрого руководства достичь устойчивой трансформации нашей экономики в течение следующего десятилетия.

«Используя весь потенциал инновационных технологий в промышленном ландшафте ОАЭ, а также стимулируя развитие надежного и разнообразного производственного сектора, мы сможем реализовать следующий этап продвижения нашей национальной экономики и поднять ее позиции в качестве ведущей мировой промышленной державы. И хотя мировая экономика остается сложной и разрушительной, благодаря стратегическому руководству руководства ОАЭ, стремление Абу-Даби к индустриализации направляет эмират на восходящий путь, который поддерживает рост ненефтяного ВВП и в то же время способствует быстрорастущей, динамичной и богатой рабочими местами логистической и производственной экосистеме».

Повышая устойчивость всей экосистемы в соответствии с UAE Net Zero к 2050 году и Национальной стратегией в области изменения климата, продолжающаяся эволюция обрабатывающей промышленности будет ускорена интеграцией передовых технологий Индустрии 4.0 для стимулирования роста, конкурентоспособности и инноваций.

Инициативы стратегии также будут способствовать развитию эмирата в глобальный центр для будущих отраслей промышленности с акцентом на семь целевых производственных секторов: химикаты, машины, электроэнергия, электрооборудование, транспорт, агропродовольственные товары и фармацевтические препараты.

Шесть трансформационных программ будут стимулировать рост и инновации, повышать квалификацию, укреплять экосистему для местных производителей, облегчать доступ к глобальным рынкам и продвигать переход к циркулярной экономике.

Программа циркулярной экономики будет способствовать устойчивости всей отрасли, обеспечивая ответственное промышленное производство и потребление. Будет разработана и внедрена надежная нормативная база циркулярной экономики для отходов, переработки и потребления, наряду с политикой, которая поощряет ESG (экологический, социальный и управленческий), зеленые закупки и стимулы для повышения экологической устойчивости.

Программа «Индустрия 4.0» ускорит рост бизнеса за счет широкого внедрения новых технологий и процессов. Их интеграция будет стимулировать конкурентоспособность и инновации, подкрепленные инициативами, включая программу финансирования интеллектуального производства, индекс интеллектуальной оценки и центры компетенций, которые обеспечивают обучение и обмен знаниями.

Помимо создания 13 000 квалифицированных рабочих мест к 2031 году с акцентом на таланты Эмиратов, программа развития талантов будет оценивать общеотраслевые компетенции и предлагать программы повышения квалификации для заполнения пробелов в навыках и удовлетворения будущих потребностей. Программы трудоустройства будут предлагать полезные карьерные пути в областях с высоким спросом.

К числу факторов, способствующих экосистемам, относятся цифровая географическая информационная система (ГИС) картографирования для поиска промышленных земель и единая программа инспекций для контроля качества. Дальнейшее улучшение облегчения ведения бизнеса также является ключевым направлением посредством программ стимулирования возмещения государственных пошлин, земельных скидок, НИОКР и налогов, а также оптимизации таможенных процессов и затрат и внедрения реформы регулирования вокруг промышленного и жилищного законодательства.

Доморощенная программа цепочки поставок повысит устойчивость промышленного сектора за счет повышения самообеспеченности и продвижения отечественной продукции. Расширяется и без того обширный Золотой список Абу-Даби, который поощряет государственные закупки продукции местного производства с высоким спросом; в то время как доступ к внешним рынкам будет облегчен благодаря соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), а также программе двустороннего торгового соглашения.

Продукция местного производства также будет закупаться и предоставляться в рамках иностранной помощи.

Для стимулирования развития местной инфраструктуры для сквозной интеграции будет создан фонд инвестиций в акционерный капитал цепочки поставок. Кроме того, будут предложены компенсации для поддержки промышленного финансирования, а инициатива Abu Dhabi Channel Partners будет стимулировать прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Программы по улучшению инфраструктуры в Аль-Айне и Аль-Дхафре еще больше укрепят экосистему.

Наряду с запуском стратегии было подписано несколько новых отраслевых партнерств, в том числе:

Департамент экономического развития Абу-Даби (ADD) и Центр компетенций MADE I4.0 (Италия).

ADD будет работать с MADE над укреплением возможностей промышленной рабочей силы в рамках программы развития навыков Индустрии 4.0, чтобы быть готовым к внедрению технологий Индустрии 4.0 и улучшению экосистемы инноваций и предпринимательства.

ADD и TÜV SÜD (Германия).

ADD будет работать с TÜV SÜD, чтобы помочь разработать и провести оценку готовности к работе i4.0 (I4.0 IR), которая будет выступать в качестве основы и инструмента управления для обучения производителей и измерения текущей зрелости.

Инструмент I4.0 IR будет использоваться для проведения оценок, а полученные идеи будут использоваться для содействия сотрудничеству между промышленными заинтересованными сторонами и государственными органами для разработки политики поддержки умного производства.

ADNOC и National Oilwell Varco (NOV) .

National Oilwell Varco (NOV) сотрудничает с ADNOC для расширения производственного присутствия NOV в ОАЭ. В рамках соглашения NOV будет производить основные компоненты, используемые для бурения на объектах в Абу-Даби, тем самым укрепляя местную цепочку поставок.

ADNOC и Ingenia полимеры

Ingenia Polymers будет производить необходимые суперкредиты, суперконцентраты и полимерные добавки, используемые такими компаниями, как Borouge, для производства инновационных решений на основе полиолефинов. Недавно Ingenia перенесла часть своих производственных мощностей в ОАЭ, создав свой первый производственный объект в ICAD 1.

Перевод выполнен: Ахмедом Шериф

http://wam.ae/en/details/1395303062329

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