Последняя идея может быть незаконной, отметили источники Bloomberg. Издание отметило, что условия торгов облигациями Украины свидетельствуют о кризисе. Ценные бумаги с погашением в сентябре торгуются на 40% дешевле номинальной стоимости.

В начале марта МВФ одобрил выделение Украине $1,4 млрд. Позже фонд решил создать специальный счёт для стабилизации финансовой системы страны. Глава МВФ Кристалина Георгиева допустила глубокую рецессию экономики Украины в 2022 году из-за разрушения производств и беженцев.

Дефицит бюджета Украины оценивается в €7 млрд ежемесячно, говорил президент Владимир Зеленский.

В конце июня Великобритания решила выделить Украине дополнительные кредитные гарантии в размере $525 млн по линии Всемирного банка. Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что «любой сигнал об усталости или нерешительности Запада по вопросу поддержки Украины будет на руку» России.

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