В историческое время живем. Прямо сейчас мы наблюдаем за тем, каким будет новое мироустройство, как будет развиваться человечество и какую форму выберут международные отношения и экономика. Конечно, понимаем это не только мы, но друге страны, пытаясь занять самую выгодную для себя позицию.



«Вторая эпоха глобализации стремительно уходит в прошлое. Если не сделать чего-то быстро и решительно, мир разделится на враждебные лагеря независимо от того, что происходит на Украине. И этот разделенный мир не устроит Запад», – пишет Bloomberg.



Как завершилась первая эпоха? Крахом, к которому привело то, что тогдашние элиты не видели дальше своего носа и просто не осознали, что надвигающийся конфликт вполне реален. Первый этап глобализации окончился с Первой мировой войной.



Тот конфликт, который разворачивается сейчас, принесет затяжные изменения в то, как действует мировая экономика

. И в то, как живут страны, независимо от того, где они находятся.



Санкции стали самой крупной атакой на глобализацию за последнее время. Причины — например, моментальный разрыв экономических связей. Прекратились поставки основных товаров – пшеницы, титана и нефти. Запад пытается стереть нашу страну из мировой экономической системы. И вот интересно, что мир к разделению толкает Запад, к тому же еще и ищет этому оправдания – якобы такой путь нужен для того, чтобы наказать Россию.



Изменения в геополитике сводятся к тому, что основным центральным геополитическим фактором становится Китай. И может так оказаться, что Восток отделится от нас и спокойно обойдет Запад. Чтобы этого не произошло, в Евросоюзе нужно сплотиться, а не рвать все нити. Причем сплотиться не на трибунах, а реально – создавать новые системы взаимодействия, новую экономику.



Обсуждается такой вариант: сначала надо сплотить США и ЕС, создав там единую экономику, к которой позже подключится часть Азии и Латинская Америка. Такой сценарий позволит получить преимущество над Россией, Китаем и примкнувшими к ним странами.



Байден же понимает, что холодную войну Америка выиграла только потому, что они объединили вокруг себя весь свободный мир. Также нужно действовать и сейчас. Однако обсуждаемая модель совсем ничего не имеет общего с реальностью – ведь это все тот же союз англо-саксонских территорий с небольшими правками, который не работает, он рухнул из-за того, что у стран нет согласия.



В общем, все сейчас понимают, что если Запад не предпримет решительных мер, мир разделится на лагеря, которые никому в ЕС не понравятся. Помните резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в которой знаменитые цифры о том, что осуждать Россию отказались только 40 стран, а проголосовала за 141 страна. Почему-то все забыли, что 40 ­этих стран – большая часть населения Земли.



Вот и выходит, что Запад создал глобальную систему, но играть в ней до конца не смогли, а теперь все просто рушится. А новый миропорядок будет устроен не по их правилам.

Источник