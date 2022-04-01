Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка на уровне 2% более чем втрое. Фото: pixabay.com

Потребительские цены европейской зоны в марте увеличились в годовом выражении на 7,5%.

Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза, сообщает «Интерфакс-Украина». Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста цен на 6,6%.

«Это максимальный показатель за всю историю подсчетов. Инфляция обновила рекордный максимум четвертый месяц подряд, при этом она превышает целевой показатель Европейского центрального банка на уровне 2 процента более чем в три раза», — говорится в сообщении.

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Высокая инфляция обусловлена преимущественно повышением цен на энергоносители, которые возросли на 44,7%.

Продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце подорожали на 5% в сравнении с 4,2% в феврале. Стоимость услуг возросла на 2,7%, по сравнению с 2,5% месяцем ранее.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в марте увеличились на 3% в годовом выражении, что стало максимумом с января 1997 года, после повышения на 2,7% в предыдущем месяце. Между тем показатель оказался несколько ниже ожиданий экспертов — 3,1%.

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