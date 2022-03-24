После войны Нацбанк Украины потребует от российских олигархов Михаила Фридмана, Германа Хана, Петра Авена и Алексея Кузьмичева продать свои доли в Альфа-Банке Украина. Об этом в интервью LB.ua рассказала первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Почему Альфа-Банк продолжает работать

Нацбанк наложил санкции на физических лиц, являющихся акционерами банка, и лишил их права голоса. От банка требуют подать на утверждение список уполномоченных лиц вместо акционеров, но он этого еще не сделал.

«Хотя если бы не было войны, действовало бы правило: когда акционер теряет репутацию, его ограничивают в правах и требуют продать долю. Сегодня это невозможно сделать, поэтому мы этого не требуем. Однако вернемся к этим вопросам после войны», — сказала Рожкова.

Но закрывать Альфа-Банк, как другие российские банки в Украине, НБУ не планирует. Только население хранит в нем около 50 млрд грн, не считая средств предприятий.

К тому же он является серьезной частью инфраструктуры платежного рынка — это терминалы, банкоматы, платежная система, платежные карты, которые должны продолжить работать в интересах наших граждан.

«Принятые меры уже позволяют сделать невозможным любое манипулирование или злоупотребление в угоду собственников-акционеров, на которых наложены санкции», — подчеркнула Рожкова.

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Как писал «Минфин», один из основателей Альфа-Банка, который есть и в РФ, и в Украине, Михаил Фридман, рассказал, что стал фактически пленным и не может распоряжаться своим состоянием.

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