Сотни тысяч человек 18 июля вышли на улицы итальянских городов в поддержку премьера Марио Драги. Политик объявил, что покинет пост из-за разногласий в правящей коалиции. В чем именно они заключаются, глава правительства не сообщил. 20 июля он должен выступить в парламенте с просьбой официально утвердить свою отставку. После этого в Италии пройдут новые выборы депутатов. Тем временем к смене кабинета министров готовятся еще в нескольких европейских столицах. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, насколько выгоден такой расклад Москве.

Проблемы, с которыми сталкивается итальянский премьер Марио Драги, у многих в России вызывают удовлетворенные, а подчас и злорадные комментарии. Логика их авторов понятна — именно Драги ассоциируется с жестким курсом Рима в отношении Кремля. Непривычно жестким, сенсационно жестким, ведь практически со всеми итальянскими лидерами последних десятилетий российским властям удавалось находить общий язык. А иногда и продвигаться гораздо дальше, о чем свидетельствует дружба Владимира Путина и Сильвио Берлускони.

Но именно Драги, лишенный эмоций технократ и финансист, убежденный сторонник европейских ценностей, к несчастью для Москвы, оказался во главе кабинета в критический момент, когда отношения между Россией и Западом покатились под откос. Драги, конечно, не был в числе самых отчаянных оппонентов Кремля (это место прочно заняли поляки, прибалты и британцы), но он и не противостоял санкционной лавине, не пытался ее притормозить, как, скажем, венгерский премьер Виктор Орбан.

В итоге итальянский глава кабмина получил клеймо врага, которое в сегодняшнем черно-белом мире так легко и часто необоснованно раздают. И потому неудивительно, что его отставка, неминуемые в этом случае досрочные выборы

, хаотизация политического процесса в Италии вызывают у многих в Москве злорадство. К тому же и тенденция налицо. Только ленивый «патриотически» настроенный публицист не упомянул о такой приятной закономерности: европейские руководители, голосовавшие за санкции, один за другим лишаются своих должностей.

Самый наглядный пример — глава британского кабинета министров Борис Джонсон, символ противостояния Москве и безоговорочной поддержки Киева. В том же списке отставной болгарский премьер Кирил Петков. В Эстонии правительственный кризис, да и у президента Франции Эмманюэля Макрона дела идут не блестяще: по итогам парламентских выборов он лишился большинства в Национальном собрании. Падает популярность и немецкого канцлера Олафа Шольца, на днях призвавшего готовиться к долгой санкционной войне с Россией.

И здесь возникает главный вопрос: что выигрывает Москва от смены декораций в тех или иных европейских столицах?

Готовы ли будут политики, которые сегодня находятся в оппозиции, изменить нынешний курс, смягчить тон, отменить со временем какие-то санкции или хотя бы не ужесточать их без веского повода? Пока уверенности в этом нет, особенно в случае с такими государствами, как Великобритания, Эстония, Болгария или та же Германия. А вот с Италией возможны варианты. Силы, которые претендуют на победу в случае досрочных выборов, могут занять в отношении Москвы более умеренную и прагматичную позицию, чем нынешний глава кабинета, но это будут скорее нюансы. В целом же к изменению политики на российском направлении Европа пока не готова.

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