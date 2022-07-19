Чарли Мангер, вице-президент Berkshire Hathaway, давний соратник Уоррена Баффета рассказал о своих взглядах на экономику, нефть, возобновляемые источники энергии и криптовалюту.

Какие принципы инвестирования использует миллиардер? Порой нестандартные.

Нефть будет всегда

От ископаемого топлива невозможно уйти еще долгое время, считает инвестор.

«Мы не собираемся избавляться от ископаемого топлива, мы просто будем использовать его меньше».

И потому Berkshire Hathaway в последний месяц активно наращивает долю в Occidental (+12 млн акций) и сейчас владеет 18,7%. Также компания владеет долей в нефтедобывающей компании Chevron, это 4-й по величине холдинг в портфеле.

Мировая экономика будет зависеть от ископаемых видов топлива в течение нескольких десятилетий.

Немного солнца

Мангер высказался относительно возобновляемых источников энергии так:

«Я также считаю, что больше энергии в мире будет вырабатываться из возобновляемых источников. И то, и другое произойдет».

Душа просит

Недавно вице-президент Berkshire Hathaway лично вложился в Stonehouse Corporation, инвестиционную компанию из Мельбурна, сумма инвестиций не разглашается. Стратегия компании заключается в том, чтобы повторять политику Berkshire по покупке и удержанию предприятий в течение нескольких лет.

Причина покупки акций Stonehouse Corporation — ее основатель является «родственной душой» для конгломерата.

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Использую любые возможности

Вице-президент Berkshire Hathaway дал понять, что фактор ифляции не является значимым в его инвестиционной стратегии.

«Я всегда знаю об этом, но это не мешает мне работать. Мне 98,5 лет, и повидал много инфляции. Я намерен пережить инфляцию. За свою долгую жизнь я уже многое пережил. Это не обескураживает».

При принятии решений об инвестициях, инвестора не заботят и текущие макроэкономические тенденции.

«Я не обращаю особого внимания на макроэкономические тенденции. Как и на погоду, я просто не обращаю внимания на погоду. Я просто стараюсь инвестировать любой капитал, который у меня есть, как можно лучше и принимать результаты по мере их поступления. Я просто использую любые возможности и надеюсь, что получу свою долю».

Berkshire поддерживает высокий уровень денежных резервов. Кэш на счетах копился годы, но не потому, что в компании ожидали большого спада как возможность потратить эти деньги.

Причина в том, что инвесторы стремились разместить свой капитал выгодно, а на конкурентном рынке не было предприятий для хорошей покупки.

О криптовалюте

«Никогда их не покупайте», — этот тезис настойчиво продвигает инвестор, заявляя, что сам не прикоснется к криптовалютам.

«Я не заинтересован в подрыве национальных валют мира», — обосновывает Мангер свою позицию. И рекомендует инвесторам избегать вложений в криптовалюты.

А куда инвестировать?

Реальный интерес должен быть к реальному бизнесу. Лучшая стратегия по Чарли Мангеру — инвестирование в акции компаний, которые приносят прибыль.

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