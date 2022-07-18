Синьцзян-Уйгурский автономный район является мостом, связывающим Китай с Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой благодаря его стратегическому положению на самой западной границе страны.

Он играет жизненно важную роль в предложенной Китаем инициативе «Один пояс и один путь» (ОПОП) — сети торговых и инфраструктурных путей, соединяющих Азию с Европой и Африкой вдоль маршрутов древнего Шелкового пути и за его пределами.

Во время своего визита в Синьцзян со вторника по пятницу председатель КНР Си Цзиньпин назвал этот многонациональный регион важным центром сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс и один путь».

«Синьцзян из относительно замкнутой глубинки превратился в передний край сотрудничества, — заявил председатель Си во вторник днем сотрудникам Международного сухопутного портового района Урумчи, — по мере того, как страна открывается, развивает западные регионы и совместными усилиями создает «Один пояс и один путь»».

Председатель Си подчеркнул необходимость ускорения строительства основной зоны Экономического пояса Шелкового пути — «пояса» в рамках инициативы ОПОП — и включения региональной стратегии открытости Синьцзяна в общий план развития страны в западном направлении.

Логистические узлы

В районе международного сухопутного порта председатель Си проверил работу Китайско-европейского железнодорожного экспресса (Урумчи), портов Алашанькоу и Хоргос, которые являются важными узлами трансграничной торговли.

Хоргос, название которого переводится как «место, где проходят караваны», когда-то был торговым поселением на северной ветке древнего Шелкового пути.

В 2016 году в порту было запущено грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой, и с тех пор количество поездов, проходящих через него, неуклонно растет. Несмотря на последствия пандемии COVID-19, в 2020 году число грузовых поездов между Китаем и Европой, прибывающих в порт Хоргос и отправляющихся из него, превысило 4720, что на 43% больше, чем в 2019 году.

По данным местных таможенных органов все большее число компаний во время пандемии пользуются услугами грузового железнодорожного сообщения между Китаем и Европой благодаря низким ценам, высокой провозной способности, высокой стабильности и развитости сети.

Порт Алашанькоу, также известный как перевал Алатау, является ближайшим к Европе железнодорожным портом Китая. В январе 2020 года во внутреннем порту была запущена трансграничная электронная коммерция, и с тех пор такие товары, как игрушки, цифровая продукция и одежда, произведенные в стране, отправляются в Европу.

Согласно данным таможни внутреннего порта с января 2020 года через порт было экспортировано более 57 миллионов посылок трансграничной электронной торговли на сумму более 1 миллиарда юаней (около 160 миллионов долларов США).

В ходе своей инспекции Си Цзиньпин также подчеркнул важность модернизации системы для создания открытой экономики, строительства крупных коридоров, более эффективного использования как внутренних, так и международных рынков и ресурсов, а также эффективного обслуживания новой модели развития и интеграции в нее.

Китай предложил Стратегию развития западных районов в 1999 году, и с тех пор западные регионы страны достигли значительного прогресса. Ускорение роста ВВП на западе Китая предполагает сокращение разрыва в развитии между Востоком и Западом страны.