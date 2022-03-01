Геополитическая неопределённость корректирует прогнозы аналитиков по росту цен на жильё в Суоми.

Что случилось? Военная операция на Украине представляет угрозу для экономического роста Финляндии. Однако аналитики считают, что любой спад на рынке недвижимости в крупных финских городах будет недолгим.

Всего несколько недель назад экономисты прогнозировали рост цен на жильё в Финляндии в 2022 году в среднем на 2,5%. В январе OP Bank заявил, что Финляндия готовится к своему крупнейшему экономическому буму с конца 1980-х годов. Однако геополитическая неопределённость уже распространяется по рынку жилья.

Цитата. «Военная операция увеличивает неопределённость, снижая прогнозы, сделанные до её начала», – сказала экономист PTT Pellervo Economic Research Вира Холаппа.

«Покупка дома – это крупная покупка и важное жизненное решение. Когда возрастает неопределённость, люди легко откладывают принятие таких решений», – объясняет экономист OP Йона Видгрен.

Минна Куусисто из Danske Bank придерживается глобального взгляда. Он заключается в том, что повышенная неопределённость снижает готовность компаний к инвестициям, санкции и контрсанкции ограничивают торговлю с Россией, занятость в некоторых секторах сталкивается с проблемами, цены на энергоносители растут, а мировая экономика замедляется.

«Рост цен снизит покупательную способность населения Финляндии», – говорит Куусисто.

«Замедление экономического роста означает более умеренное повышение заработной платы, что в некоторых областях означает ухудшение перспектив занятости и, естественно, влияет на рынок жилья», – поясняет главный экономист ипотечного кредитора Hypo Юхана Бразерус.

Бразерус, однако, отмечает, что любая неопределённость сейчас окажет лишь временное влияние на цены на недвижимость: «Недвижимость стабильна даже перед лицом ослабления экономических перспектив».

Контекст. В прошлом году цены на жильё в Финляндии выросли в среднем на 4%. Рынок недвижимости был горячим, банки били рекорды по уровню ипотечного кредитования.

Спрос на большие квартиры, которых относительно немного, способствовал быстрому росту цен. У людей также появилось больше денег на жильё, поскольку во время пандемии расходы на отдых сократились.

Независимо от того, испытает ли Финляндия временное замедление рынка недвижимости, экономисты говорят, что тенденция к урбанизации в Финляндии сохранится, а стоимость недвижимости в городских центрах будет расти.

В 2021 году более половины всех новостроек Финляндии было возведено в столичном регионе, Турку и Тампере.

Источник: YLE

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