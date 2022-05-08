ДУБАЙ, 8 мая 2022 г. (WAM) — С момента запуска в 2017 г. инициативы «Один миллион арабских программистов» вице-президентом, премьер-министром и правителем Дубая Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, арабские программисты, ученые, предприниматели и специалисты по технологиям пережили исключительные годы роста.

В течение нескольких лет эта инициатива дала результаты, отражающие дальновидное видение Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида. Ему удалось собрать опытных инструкторов высшего уровня в области программных наук и передовых технологий в мире для обучения участников из примерно 80 стран, отправившись в путешествие с пятью миллионами часов обучения и работы, 76 000 учебных семинаров и 100 000 завершающих проектов.

На этой неделе будут объявлены результаты конкурса «Один миллион арабских программистов». Шесть программных проектов, разработанных арабской молодежью со всего мира, будут бороться за главный приз в размере 1 миллиона долларов США благодаря навыкам программирования, которые они приобрели во время участия в конкурсе.

Возглавляемая Фондом будущего Дубая (DFF) и позиционируемая в рамках Глобальных инициатив Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума (MBRGI), эта инициатива стала крупнейшей в своем роде в мире, направленной на обучение одного миллиона молодых людей со всего арабского мира, как кодировать и дать им возможность запускать исключительные проекты и программы, которые служат арабским обществам.

Эта инициатива стала инструментом для построения эффективного международного партнерства и опорой в усилиях Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида по возрождению арабской культуры. Когда мир охватила пандемия COVID-19, эта инициатива стала ведущей платформой для инновационных будущих решений в области здравоохранения, бизнеса

и общественной солидарности.

С самого начала эта инициатива основывалась на практических принципах, предоставляя бесплатное обучение участвующей арабской молодежи в сотрудничестве с ведущими международными технологическими компаниями для совершенствования их навыков, обогащения их знаний, развития их способностей и накопления их опыта в передовых науках.

Инициатива состояла из трех этапов, первый из которых начался с глобального набора арабских студентов и инструкторов через веб-сайт инициативы. Впоследствии участники получили сертификат по завершении образовательной программы, что позволило им принять участие в конкурсе «Один миллион арабских программистов».

Задача «Один миллион арабских программистов» второй этап инициативы. Она была организована в конце каждого курса, чтобы выбрать 1000 лучших участников, которые прошли квалификацию для зачисления на продвинутый курс в области программирования, с серией ценных финансовых призов, выделенных тем, кто преуспел на этом этапе.

На третьем этапе были отобраны лучшие программисты, которые были награждены финансовыми призами, а также были выбраны лучшие тренеры, которые получили финансовые призы за их роль в поддержке инициативы в достижении ее целей.

Инициативе удалось предоставить миру новаторскую модель развития навыков программирования. Она была принята в Иорданском Хашимитском Королевстве с запуском инициативы «Один миллион иорданских кодеров» в мае 2019 года. Инициатива «Один миллион узбекских кодеров» в партнерстве между правительствами ОАЭ и Республики Узбекистан также была объявлено в ноябре 2019 г.

В апреле 2020 года DFF запустила хакатон «One Million Arab Coders COVID-19 Hackathon», чтобы привлечь арабских программистов со всего мира к разработке инновационных решений проблем, возникших из-за вспышки коронавируса, таких как доступ к медицинским услугам, образованию, социальным солидарность и поддержка стартапов.

Команды, состоящие из двух-пяти человек, представили свои решения, а жюри выбрало 15 лучших команд и оценило их проекты на основе работы прототипа, экономической целесообразности, пользовательского опыта и стоимости внедрения. Решения были представлены комитету DFF, который отобрал пять отмеченных наградами проектов и выделил им в общей сложности 50 000 долларов США.

В пятерку лучших проектов вошли: «Санад» Фары Махди Худхаир, «3аль Фараза» Эмана Вагди Селима, «Помощь бедным» Мохамеда Собхи Абдельмагида, «Таммени» Саида Авада Абу Сиа и «Оповещение о наземных минах» Марван Аль Хакими.

В рамках этой инициативы были организованы 32 интерактивные сессии под руководством опытных программистов и других специалистов в рамках серии Coders Talk, целью которой является ознакомление энтузиастов технологий с последними мировыми тенденциями в области ИТ. Сессии охватили широкий спектр тем, таких как искусственный интеллект, информатика, разработка программного обеспечения, электронная коммерция, анализ данных, языки программирования, электронная безопасность, машинное обучение, облачные вычисления, электронные приложения, Интернет вещей и коммуникации.

Среди международных экспертов, возглавлявших сессии, были председатель и соучредитель Udacity, профессор компьютерных наук Стэнфордского университета и член попечительского совета Академии будущего Дубая Себастьян Трун; разработчик программного обеспечения полного стека в MitchDesigns Омар Абделькадер;технический директор, ведущий архитектор и старший инженер-программист Cognitev Аль Сайед Гамаль ; инженер STC Мохамед Або-Шоша;инженер-программист Trella Мохамед Осама ;основатель и генеральный директор Code.org Хади Партови;старший специалист по облачным технологиям в Microsoft Рори Предди;защитник разработчиков облачных вычислений в Microsoft Айча Баш и помощник вице-президента Mashreq Bank Маха Ашур, а также несколько инициативных выпускников со всего мира.

Отмечая новую веху для этой инициативы, Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид в июле 2021 года пригласил выпускников разработать инновационное программное обеспечение на основе навыков и опыта, которые они приобрели за время участия в программе, в рамках технологического конкурса, который является крупнейшим в своем роде в область. Проект-победитель получит главный приз в размере 1 миллиона долларов США, а пять участников, занявших второе место, получат по 50 000 долларов США каждый.

Благодаря своей платформе, состоящей из более чем 3600 сертифицированных инструкторов со всего мира, с момента своего запуска инициатива присудила более 1000 наностепеней выдающимся участникам и поддержала тех, кто хочет изучать программирование.

Перевод выполнен: Ахмедом Шериф https://wam.ae/en/details/1395303045081