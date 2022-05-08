ДУБАЙ, 9 мая 2022 (WAM) — Emirates Post, официальный почтовый оператор и ведущий поставщик услуг экспресс-доставки в ОАЭ, проведет конференцию World Mail & Express Europe Middle East & Africa (WMX EMEA) с 11 по 12 мая 2022 года в Дубае.

Двухдневная конференция, в которой примут участие более 200 руководителей международных компаний и выступят более 30 экспертов, призвана дать участникам отрасли инструменты для создания гибких и перспективных компаний путем обсуждения и понимания последних тенденций в секторах электронной коммерции и почтовой связи. В последний раз конференция WMX проходила в ОАЭ в 2005 году.

В качестве одного из докладчиков генеральный директор Emirates Post Питер Сомерс расскажет об основных тенденциях отрасли, росте электронной коммерции в регионе и возможностях Emirates Post: «За последние годы в отрасли почтовых отправлений и посылок произошли значительные изменения, причем технологии и электронная коммерция являются одними из движущих сил этих изменений. Время проведения этого мероприятия как нельзя лучше подходит для того, чтобы Emirates Post постоянно наращивала усилия по укреплению своего статуса ведущего почтового и логистического партнера электронной коммерции на Ближнем Востоке. Проведение WMX EMEA не только отражает это стремление, но и позволит нам содействовать развитию постоянно развивающейся глобальной почтовой и посылочной индустрии в современную цифровую эпоху».

В первый день мероприятия пройдет несколько дискуссий по вопросам глобальной важности. На сессии под названием «Большие почтовые перспективы» выступят руководители почтовой отрасли из Европы, Ближнего Востока и Африки, которые представят взгляд сверху вниз на прошлые, настоящие и будущие тенденции.

В этот день также пройдет сессия под названием «Максимизация трансграничной производительности для улучшения опыта электронной коммерции». Она будет посвящена тому, как операторы связи могут повысить эффективность своей работы для обеспечения высокого уровня удовлетворенности клиентов.

В то же время операторы и координаторы из региона EMEA рассмотрят вопросы, касающиеся понимания, правил, проблем и решений, которые сопровождают трансграничную и таможенную деятельность, в ходе сессии под названием «Навигация по трансграничным и таможенным препятствиям». Другие сессии в течение первого дня будут включать «Разблокирование глобального роста электронной коммерции благодаря силе данных», «Инновации для оптимизации эффективности трансграничной торговли», «Технологические проблемы трансграничной торговли», «API как решение», «Изменение трансграничной торговли с помощью решений на основе искусственного интеллекта» и «Как адаптировать стратегию ценообразования в условиях высокой инфляции». Во второй день конференция начнется с изучения того, как почтовая и посылочная индустрия может трансформироваться, чтобы предвидеть и преодолевать сбои. Также будет рассмотрено, как заинтересованные стороны могут использовать изменения, применяя искусственный интеллект (AI) и расширяя мобильные функции и другие технологические возможности, чтобы обеспечить клиентам исключительное обслуживание.

Далее последуют следующие сессии: «Достижение успешных результатов за счет координации работы людей и прорывных технологий для ускорения доставки на последней миле»; «Трансформация для технологически подкованных трендсеттеров»; «Опыт и эффективность электронной коммерции»; «Как поведение потребителей влияет на логистику электронной коммерции»; и «Устойчивость — прокладывая путь». Эксперты также расскажут о стратегиях и практиках устойчивого развития, чтобы побудить более широкую сеть логистических компаний инвестировать и принимать инновационные решения в области устойчивого развития и оптимистично создавать более экологичную отрасль.

Конференция завершится обсуждением тенденций и проблем электронной коммерции в 2022 году, а также того, как автоматизация цепочек поставок всколыхнет отрасль.

http://wam.ae/en/details/1395303045363