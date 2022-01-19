



19 января 2022, 14:21



Варвара Колобова













В организации считают, что сверхбогатых не заставляют вкладывать свою долю в восстановление мировой экономики

после пандемии.Фото: JUSTIN LANE/AP/TASS

Группа из более чем 100 миллиардеров и миллионеров обратилась к политическим и бизнес-лидерам, участвующим в онлайн-режиме во Всемирном экономическом форуме, с требованием заставить их платить больше налогов.

Организация, называющая себя «Миллионеры-патриоты», заявила, что сверхбогатых не заставляют вкладывать свою долю в восстановление мировой экономики

после пандемии.

«Как миллионеры мы знаем, что нынешняя налоговая система несправедлива. Большинство из нас могут сказать, что, хотя за последние два года мир пережил огромные страдания, мы на самом деле стали свидетелями роста нашего благосостояния во время пандемии. Однако мало кто из нас может честно сказать, что мы платим свою справедливую долю налогов», – говорится в открытом письме, опубликованном в связи с проходящим Всемирным экономическим форумом, который начался 17 января.

Агентство Reuters сообщило в прошлом году об ошеломляющем росте состояния миллиардеров в 2020 году, когда мир оказался в изоляции, а мировая экономика столкнулась с худшей рецессией со времён Второй мировой войны.

Это побудило более 130 стран договориться о соглашении, гарантирующем, что крупные компании будут платить глобальную минимальную налоговую ставку в размере 15 процентов, направленную на то, чтобы им было труднее избегать налогообложения. Однако миллионеры заявили, что богатые по-прежнему должны вносить больше.

По данным исследования благотворительной организации Oxfam, опубликованного на этой неделе, за два года пандемии состояние 10 богатейших людей мира увеличилось до 1,5 трлн долларов, или на 15 тыс. долларов в секунду.

В обращении, которое подписали, например, наследница Диснея Эбигейл Дисней и венчурный капиталист Ник Ханауэр, содержится прямое обращение к участникам форума в Давосе: «Вы не собираетесь искать ответа на частном форуме вы – часть проблемы».

Участники созданного в 2010 году движения «Миллионеры-патриоты», в которое входит 121 миллиардер и мультимиллионер, не в первый раз обращаются к представителям бизнес-элиты. Это происходит в ежегодном режиме.

Представитель Всемирного экономического форума сказал, что уплата справедливой доли налогов является одним из принципов форума, и налог на богатство, существующий в Швейцарии, где базируется организация, может быть хорошей моделью для применения в других местах.

В большинстве стран, за исключением нескольких стран Европы и некоторых недавно присоединившихся к ним в Южной Америке, богатые не должны платить ежегодные налоги на активы, такие как недвижимость, акции или произведения искусства, потому что они облагаются налогом только тогда, когда актив продаётся.

Согласно исследованию, проведённому «Миллионерами-патриотами» совместно с Oxfam и другими некоммерческими организациями, прогрессивный налог на имущество, начинающийся с 2 процентов для тех, у кого более 5 млн долларов, и повышающийся до 5 процентов для миллиардеров, может привлечь 2,52 трлн долларов во всём мире. Это поможет вывести из бедности 2,3 миллиарда человек и гарантировать здравоохранение и социальную защиту для людей, живущих в странах с низким уровнем дохода.

В 2021 году Всемирный банк опубликовал статью, в которой призвал страны рассмотреть вопрос о введении налога на богатство, чтобы помочь сократить неравенство, пополнить государственную казну, истощённую схемами помощи в связи с COVID-19, и восстановить доверие общества.





Источник