Вооруженные военнослужащие Польши дважды зашли на территорию Белоруссии. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в белорусском Госпогранкомитете.

«В белорусском пункте пропуска „Козловичи“ камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение государственной границы из Польши в Белоруссию. 18 января польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту этого пункта пропуска зашел на белорусскую территорию на 20 м и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу», — сообщили в белорусском ведомстве.

Сообщается, что по данным фактам проинформирована сопредельная сторона. Дальнейший двусторонний обмен информацией будет осуществляться в рамках переписки аппаратов пограничных уполномоченных.

«Продолжающиеся провокационные действия польской стороны, в том числе распространение недостоверной информации и вбросов, свидетельствуют о стремлении Польши искусственно эскалировать напряженность и создавать видимость борьбы с гибридными угрозами. Несмотря на недружественные шаги сопредельной стороны, позиция Белоруссии остается прежней. Все острые и спорные ситуации необходимо решать путем конструктивных двусторонних контактов и открытого диалога», — подчеркнули в Госпогранкомитете.

Напомним, кризис на белорусско-польской границе связан с отказом Белоруссии сдерживать поток мигрантов в направлении Евросоюза. Варшава называет происходящее «гибридной атакой» Александра Лукашенко. В ответ Минск обвиняет в происходящем Варшаву. По мнению белорусской стороны, именно Польша нагнетает обстановку на границе. Ранее стало известно, что с польской стороны был обстрелян пограничный столб, расположенный на территории Белоруссии.