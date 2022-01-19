Äàâèä Àðàõàìèÿ. Ôîòî ñ Facebook
Ãëàâà ôðàêöèè «Ñëóãà íàðîäà», ÷ëåí êîìèòåòà íàöáåçîïàñíîñòè, îáîðîíû è ðàçâåäêè Âåðõîâíîé Ðàäû Äàâèä Àðàõàìèÿ çàÿâèë, ÷òî îò Ðîññèè ìîæíî îæèäàòü ÷åãî óãîäíî, íî ïàíèêîâàòü íå ñòîèò, ïîñêîëüêó ñèòóàöèÿ íà Äîíáàññå òàêàÿ æå, êàê âåñíîé 2021 ãîäà.
Èñòî÷íèê: Ôîêóñ
Ïðÿìàÿ ðå÷ü Àðàõàìèè: «Îò ÐÔ ìîæíî îæèäàòü ëþáûõ ñþðïðèçîâ, ìû äîëæíû áûòü ãîòîâûìè êî âñåìó, íî íå ðàçâèâàòü ïàíèêè. Âòîðæåíèÿ ÐÔ ìîæåò íå áûòü, à ýêîíîìèêà ëÿæåò. Êîãäà íà÷èíàþò âáðàñûâàòü ôåéêè, ÷òî ðîññèéñêîå ïîñîëüñòâî îòçûâàåò ñåìüè, ìû æå âèäèì, êàê ýòî óæå âëèÿåò íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ».
Äåòàëè: Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, óãðîçà ñî ñòîðîíû åñòü âñåãäà. Ïðè ýòîì îí íàïîìíèë îá ýñêàëàöèè, êîòîðàÿ áûëà âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî «ñèòóàöèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà ñåãîäíÿ íè÷åì íå õóæå òîé, îíà ïðèìåðíî â ýòîì æå äèàïàçîíå».
Àðàõàìèÿ äîáàâèë, ÷òî «çàïàäíûå ÑÌÈ íàãíåòàþò», à íà ñàìîì äåëå «ñåé÷àñ èäåò áîëüøîé ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ», è Óêðàèíà «åñòü íà ýòîì ïîëå, ýòî ïîâîä äëÿ ïåðåãîâîðîâ, ÷òîáû èçáåæàòü âîéíû â Åâðîïå».
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ïðîôèëüíûé êîìèòåò Ðàäû ðåãóëÿðíî îáùàåòñÿ ñ ìèíèñòðîì îáîðîíû, Ãåíøòàáîì è äðóãèìè ñèëîâûìè âåäîìñòâàìè, è ïðè÷èí äëÿ ïàíè÷åñêèõ íàñòðîåíèé â îáùåñòâå íåò.
Ïðè ýòîì ïàðëàìåíòàðèé ñ÷èòàåò, ÷òî ÷åðåç íåäåëþ-äâå áûëî áû öåëåñîîáðàçíî îðãàíèçîâàòü íàöèîíàëüíûå ó÷åíèÿ ñ ïîìîùüþ òåððèòîðèàëüíîé îáîðîíû è Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè.
Àðàõàìèÿ òàêæå ðàññêàçàë, ÷òî íà íîâîé ïëåíàðíîé íåäåëå, êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ ñ 25 ÿíâàðÿ, ïîäíèìóò òåìó áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû íà ôîíå âîåííîé óãðîçû ñî ñòîðîíû Ðîññèè è òåìó ïðîòèâîñòîÿíèÿ íîâîé âîëíå êîðîíàâèðóñà.
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