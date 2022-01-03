Итальянский клуб «Фиорентина» намерен отдать в аренду российского нападающего Александра Кокорина и даже частично компенсировать расходы другой команды на его заплату, сообщает Fiorentina news.

По данным издания, переход россиянина в другой клуб на правах аренды может состояться в зимнее трансферное окно, им интересуются в России и ОАЭ. Зарплата Кокорина в «Фиорентине», куда он перешел в год назад, составляет €1,7 млн в год, его контракт истекает в 2024 году. Клуб готов платить ему часть зарплаты после трансфера.

В конце декабря Transfermarkt понизил оценку стоимости Кокорина сразу на €1,5 млн: в июне немецкие аналитики оценивали стоимость выкупа его контракта в €3,5 млн. В текущем сезоне россиянин сыграл за «Фиорентину» всего в 4 матчах чемпионата Италии, не забив ни одного гола.