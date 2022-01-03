03 января 2022

«Белорусы и рынок»

Правительство обозначило планы по росту валового внутреннего продукта на будущий год. В 2022 году он должен вырасти на 2,9%. Много это или мало, и что означает такой план развития для белорусской экономики?

На 2022 год, по мнению правительства, развитие страны будет характеризоваться следующими ориентирами: рост валового внутреннего продукта запланирован в размере 2,9%, увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения — 2%, инвестиций в основной капитал — 3,3%. Кроме того, власти ожидают, что экспорт товаров и услуг вырастет на 6,3% к уровню 2021 года, а Нацбанк примет меры по ограничению в 2022 году инфляции на уровне 6%.

В целом, судя по цифрам, видно стремление правительства поддержать рост экономики. Это укладывается в идею постоянного развития страны и недопущения спадов. Однако важно понимать, что стоит за указанными ориентирами, насколько достижим намеченный рост экономики, и если достижим, то какой ценой. Кроме того, можно соотнести прогноз нашего роста с аналогичными показателями соседних стран, чтобы понять, как развивается отечественная экономика на фоне соседей, региона и мира в целом. Последнее особенно актуально в период восстановления мировой экономики

на фоне никак непрекращающейся пандемии.

Для того чтобы оценить текущие темпы роста отечественной экономики, следует заглянуть ни много, ни мало — в начало девяностых, прокомментировали для газеты «Белорусы и рынок» аналитики проекта «Кошт урада».

Одновременно с отечественной экономикой можно рассмотреть динамику роста ВВП соседних стран и мира в целом.

Итак, за последние три десятилетия отечественная экономика в долларовом эквиваленте выросла в три раза. Несколько меньше (в 2,6 раза) выросла экономика наследницы Советского Союза Российской Федерации. А вот экономика Украины за аналогичный, период пройдя очень сложную динамику, к концу 2020 года по отношению к своему размеру в 1990 году увеличилась лишь в 1,7 раза.

Несколько лучше дела обстоят у стран Балтии и Польши. За период с 1990 по 2020 годы экономика Латвии выросла почти в 3,5 раза, а экономика Литвы более чем в 5 раз. Но особенно существенно прибавила экономика Польши. Если в 1990 году её размер оценивался примерно в 66 млрд долларов США (для сравнения, в этот же период экономика Беларуси оценивалась в объеме ВВП порядка 19 млрд долларов США), то к концу 2020 года этот показатель составил почти 600 млрд долларов (ВВП Беларуси в 2020 году оценивается в 60 млрд долларов США). Таким образом, экономика Польши выросла в 9 раз за 30 лет, что является безусловно лучшим показателем среди соседних стран. Получается, что белорусская экономика за 30 лет достигла объёма экономики Польши образца 1990 года. Хотя, безусловно, здесь нужно еще делать многочисленные поправки на уровень цен и покупательскую способность.

Если сравнить динамику валового внутреннего продукта страны с аналогичным показателем для мира в целом, то по итогу 2020 года Литва и в особенности Польша росли быстрее мировой экономики, а это значит, что их доля в мировой экономике возросла. Экономика Латвии росла темпами, близкими к мировым, в то время как экономики России, Беларуси и Украины по темпам роста уступали средним по миру значениям, и, следовательно, их доля в мировой экономике снизилась.

Три десятилетия — период достаточно большой, поэтому логично будет рассмотреть динамику роста экономик на меньших отрезках времени.

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Период девяностых до сих пор болезненно и противоречиво оценивается экономистами. Очевидно, что распад Советского Союза и крушение социалистического блока не могли не привести к экономическому спаду на фоне становления рыночных отношений. Тем не менее одни страны даже в этот сложный переходный период сумели встать на путь роста и уверенно держаться его. Например, экономика Польши за 90-е выросла в два с половиной раза. В то же время экономика Литвы только концу девяностых смогла восстановить тот объём валового внутреннего продукта, с которого начинала в девяностом году. Ни Латвия, ни Россия, ни Украина, ни Беларусь в течение девяностых так и не смогли выйти на показатели, с которых стартовали до спада. Мировая же экономика в период девяностых выросла в полтора раза.

Рост экономики Российской Федерации в двухтысячных годах, произошедший во многом из-за благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефти, увеличил годовой валовый внутренний продукт России с 2000 по 2010 год в 6 раз в долларовом эквиваленте. Бенефициарами этого роста стали и близлежащие страны. Так, экономика Республики Беларусь за это время выросла в 5,3 раза, Украины — в 4,2 раза, Литва и Латвия увеличили ВВП в три раза, Польша — в 2,8 раза.

Мировой экономический кризис 2008 года существенно сказался на показателе роста ВВП как Беларуси, так и всех соседних стран. Тем не менее и Беларусь, и все страны, её окружающие, в рассматриваемый период росли существенно выше темпов роста мировой экономики. Однако именно в конце двухтысячных белорусская экономическая модель начинает буксовать. На фоне роста цен на энергоносители, после 2008 года, существенно возрастает внешний государственный долг.

После мирового экономического кризиса стало заметно замедление темпов роста всех экономик. Очевидным образом это сказалось на крупнейшей экономике региона. Валовый внутренний продукт Российской Федерации в валютном выражении в 2020 году оказался ниже аналогичного показателя десятилетней давности. За этот же период экономика Беларуси выросла лишь на 5%, экономика Украины на 14%. Польша, Латвия и Литва продемонстрировали несколько лучшие показатели роста ВВП: 24, 40 и 50 процентов соответственно.

В целом в рассматриваемом периоде, кроме череды сотрясавших мировую экономику кризисов, произошел ряд важных событий для региона, которые имели очевидные последствия для темпов роста ВВП. Так, Польша, Литва и Латвия в 2004 году присоединились к Европейскому Союзу. С тех пор экономика данных стран выросла более, чем в два раза. В 2014 году, на фоне политического кризиса, Украина теряет контроль над частью своей территории, а Крым переходит под контроль России. В результате ВВП Украины снижается на треть, но позже восстанавливается в стоимостном выражении и к концу 2020 года на 16% превосходит аналогичный показатель 2014 года. В тоже время уровень ВВП Российской Федерации, выраженный в валютном эквиваленте, по итогам 2020 года все еще на 28% ниже аналогичного показателя 14-го года. А ВВП Беларуси за аналогичный период потерял около 24%, что очевидным образом демонстрирует тесную взаимосвязь двух экономик.

Какие выводы можно сделать, учитывая динамику экономики Беларуси и соседних стран за последние три десятка лет и текущие планы правительства?

Первым очевидным и, увы, работающим не в пользу Беларуси, является вывод о том, что по темпам роста Беларусь отстает и будет отставать от соседних стран. Прогноз роста ВВП для большинства стран региона на ближайшие годы выше белорусских.

Кроме того, очевидна зависимость белорусских темпов роста от экономики Российской Федерации. Следовательно, Беларусь ощущает на себе воздействие тех факторов, которые, при прочих равных, ощущать не должна, не являясь, по сути, экономикой, богатой природными ресурсами, «сырьевой экономикой».

Исходя из этого, прогноз правительства, даже учитывая положительную направленность, лишь подтверждают очевидное: Беларусь без структурных преобразований и дальше будет отставать от соседних стран по темпам роста ВВП, а планы по росту экспорта в условиях нарастающих внешнеэкономических противоречий со странами Запада и США, скорее всего, будут означать ещё большую долю взаимной торговли с Россией и приведут к росту зависимости от конъюнктуры рынка восточного соседа.

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