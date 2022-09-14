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Египет и Катар получили статус партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в среду пресс-служба МИД Узбекистана.

«В Ташкенте 14 сентября в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса партнера по диалогу ШОС», — говорится в сообщении на сайте МИД.

По данным ведомства, документы подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Египета Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурейхи.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры по диалогу — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.