Россия смогла адаптироваться к наложенным на нее санкциям, однако держаться так долго агрессор не сможет: через несколько месяцев эффект от них приведет к необратимым последствиям.

Украинцы, естественно, хотят наказать врага уже сейчас. Каких санкций следует «прибавить» миру, чтобы ускорить движение экономики РФ вслед за российским военным кораблем?

LIGA.net послушала дискуссию трех экономистов «Санкции: российская экономика, иди нах*й!», организованную Центром социально-экономических исследований CASE Украина, и выбрала главное.

В каком состоянии экономика России сейчас?

Ранее о положительной или негативной экономической динамике в России свидетельствовал один индикатор: цвет броши главы вражеского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, шутит управляющий партнер компании FinPoint Сергей Будкин.

С началом вторжения в Украину все украшения из лацканов Набиуллиной исчезли. А роль броши исполняет статистика золотовалютных резервов агрессора, которую Россия недавно снова открыла. С 24 февраля главе Центробанка РФ пришлось «сжечь» из них около $60-65 млрд, говорит Будкин.

Впрочем, «слон еще не завален», врага не следует недооценивать, и стоит признать, что экономика РФ держится, говорит Евгений Дубогрыз, банковский эксперт CASE Украина.

Хотя такой уровень санкций был неожидан для Центробанка РФ, они сделали все «по классике», прибегали к угрозам, ограничениям и превратили ключевую ставку из рыночного инструмента в чисто монетарный – и все это, к сожалению, помогло удержаться. В частности, сейчас как таковых проблем с ликвидностью в банковской системе РФ нет, международные резервы, несмотря на падение в первые недели и «блокировку» разных стран, в последний месяц держатся стабильно:

«Паника на российском рынке утихла благодаря профессиональным финансовым преступникам», – признает Дубогрыз. И российская экономика уже, к сожалению, смогла адаптироваться к тем санкциям, которые наложил мир, считает он.

Но не без потерь. Рынок финансовых активов в России крупно задело, говорит Иван Угляница, трейдер, портфельный менеджер. Валютный рынок РФ в основном свелся к расчетам для критического экспорта-импорта.

Разница между «черным рынком» и официальным курсом валют достигает 20-50% в зависимости от регионов. В Украине для сравнения разница между ними где-то на уровне 10%. В начале марта наличный курс достигал 250-300 рублей за доллар, но сейчас паника утихла, люди просто перестали пробовать купить доллары, говорит трейдер.

Рынок акций тоже скорее прозябает, поскольку на Московской бирже торгуются только местные торговцы, иностранцы от рынка отлучены, объемы торговли упали в 10 раз. Выкуп государством акций крупнейших компаний РФ, не помог. Итоги торгов этими бумагами сейчас – как и в первые дни войны, говорит Угляница.

Российские корпоративные и суверенные облигации сейчас в среднем торгуются на уровне 17% от номинала, ранее большая часть из них торговалась на уровне более 100%, с премией. И это указывает на фактический дефолт, уверен Угляница.

Санкции: первые потери

По мнению Будкина, точно не стоит ждать, что в результате наложения санкций в РФ закончатся: деньги (ведь государство всегда может их допечатать), базовые продукты питания, водка, пиво, сигареты, мебель и горючее.

К сожалению, большинство санкций начнут действовать «не завтра». Их влияние россияне начнут ощущать через 6-9 месяцев, а необратимый эффект наступит через 12-18 месяцев, когда станет понятно, что большую часть товаров больше невозможно производить, подчеркивает он.

Но некоторые результаты санкции уже дали. К примеру, неожиданно быстро в РФ закончились автомобильные запчасти, большинство лекарств, средства женской гигиены, почти 35% продуктов, которые РФ импортировала. Поэтому исчезла бытовая защищенность населения, которую обещали российские власти, объясняет он.

Также у россиян уже исчез доступ к международным рынкам капитала и то, чего в Украине не было, и чем РФ так гордилась – конвертируемость рубля.

«Пока телевизор в РФ побеждает холодильник. Но тот уже начинает приближать победу из-за существенного роста цен, особенно за последний месяц», – заключает экономист.

Стремительнее всего дорожают продукты для беднейших частей общества. Российские власти уже пересчитали потребительскую корзину, чтобы скрыть это стремительное подорожание, и, скорее всего, будут делать такое снова. Так что курс рубля сейчас никак не отражает реальность.

Первым результатом санкций станет значительный откат российской экономики к более примитивному уровню. Профессии, формирующие высокую добавленную стоимость, при новых условиях в РФ не понадобятся, а люди, которые этим занимались, потеряют работу, уверен Будкин, в частности, журналисты, рекламщики, финансовые аналитики, ІТ, работники сферы услуг. Уже в ближайшие месяцы в РФ появится 2-3 млн безработных, которых, с высокой вероятностью, Россия попытается перетащить в сектор обороны.

Санкции работают не только напрямую – есть и так называемые этические – «ковровые» санкции, когда одни накладываются на другие, отмечает Угляница. Многие страны и бизнесы не хотят иметь дело с «грязными» российскими деньгами и компаниями. Еще до того, как появились санкции против российских олигархов, многие зарубежные банки перестали обслуживать россиян за границей, ограничили доступ к депозитам, это тоже со временем даст свой эффект.

Что будет с российским экспортом

Экспорт драгоценностей приносил в российскую экономику каждый 20-й доллар и отпал одним из первых, говорит Будкин. Также заметен отказ от продукции сельского хозяйства РФ. И это очень серьезно почувствуется уже в 2023 году.

Прибавьте к этому логистическую изоляцию российских портов, окончание семенного фонда из-за бойкота РФ со стороны компаний-поставщиков, аналогичные меры среди поставщиков пород кур – и в 2023 году российский агросектор существенно упадет.

Такая же судьба ожидает экспорт металлов – в 2023 году из-за санкций тот может упасть катастрофически, считает Будкин. 2021 год стал для РФ рекордным в секторе продаж оружия – на экспорте РФ заработала около $30 млрд. Теперь часть топ-клиентов наложили эмбарго, также экспорт «отпал» из-за того, что большинство клиентов увидели, как ведет себя разрекламированное российское оружие на поле боя, и передумали его покупать.

Читайте также: Страна – «потемкинская деревня». Почему Россия терпит колоссальные потери и чего это ей будет стоить

Но больше всего выручки – около 35% – РФ приносил экспорт нефти. Дисконт на нефтяные российские активы, даже несмотря на отсутствие консенсуса в мире по эмбарго, уже составляет 35-40%, говорит Угляница. И дальше ожидается еще большее падение спроса на нефть из РФ.

Как помочь российской экономике поскорее пойти за кораблем

Несмотря на то, что экономика РФ пока держится, слишком скромное в глазах украинцев прогнозируемое падение в 15% к концу 2022 года – очень даже существенно для России, отмечает Будкин. «Это в полтора раза большее падения в 1998 году, а оно было для РФ наиболее болезненным в истории», – напоминает он. Также экономист указывает, что несмотря на то, что экономика Украины потеряет больше (по прогнозам, 35-40% ВВП), у нас будет мировая поддержка, и это довольно быстро удастся восстановить, а у России – направление только одно – вслед за гордостью Черноморского флота – крейсером «Москва».

Читайте также: Экономика за 50 дней войны: НБУ справился, с льготами – перебор, активы РФ надо брать уже

Каких санкций еще не хватает? Больше всего на возможности РФ воевать влияют налоги, которые она собирает с населения, ведь они формируют большинство доходов бюджета, говорит Дубогрыз. Именно поэтому «простые россияне» столь же ответственны за эту войну, как и русское руководство и русские солдаты.

«Поэтому санкции на продукты потребления россиян не менее важны, чем нефтяное эмбарго России, ведь уменьшают их возможность обращать деньги в экономике», – говорит экономист. То есть следует давить на компании выходить с российского рынка.

И чтобы ускорить для России невозможность воевать из-за экономических неурядиц, санкции на потребление россиян следует держать как можно дольше, советует Будкин: «Тогда они поймут, что общественный договор с властью о стабильной сытой жизни взамен на базовые права и свободы в Кремле все же нарушили».

Отменить санкции, как некоторые сейчас переживают, в случае победы Украины или уступок РФ уже невозможно, уверен Угляница: «Это уже сложно сделать даже с логистической точки зрения, поскольку они накладываются друг на друга, и сложно будет разобраться, какие именно влияют на ту или другую компанию».

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.