Министерство экономики считает, что к концу года падение экономики Украины из-за войны войны может составить 35-40%.

Реальный уровень падения ВВП будет известен в конце года.

Об этом в эфире общенационального марафона заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, передает Укринформ.

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«По нашим подсчетам, по прогнозам, что делает Министерство экономики, свертываемость экономики до конца года может быть на уровне 35-40%. Украина сейчас находится в войне. Есть военный фронт, а есть экономический фронт. Нам очень важно удержать экономическую стабильность, удержать макростабильность и искать пути для стимулирования экономической активности в государстве», — сказала Свириденко.

По ее словам, правительство уже предпринимает определенные шаги по поддержке работающих предприятий. Одно из них, в частности, касается изменений в программу «Доступное кредитование 5-7-9%».

Еще одним шагом стимулирования деловой активности будет предоставление разрешения на выезд за границу в командировку работникам экспортоориентированных предприятий.

Также министр напомнила, что в Украине идет программа по релокации бизнеса в западные области.

«Уже более 700 предприятий релоцированы и дальше этот процесс происходит. Нам максимально важно сохранить уже действующий бизнес», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что по базовому сценарию Национального банка, экономика из-за войны сократится на 33,4%.

По оперативным данным Госстата реальный ВВП Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1%, а во втором квартале, по оценке Нацбанка, обвал экономики ускорился до 40%.

Западные аналитики из Всемирного банка прогнозируют, что до конца года ВВП Украины сократится чуть ли не вполовину.

Также экономист дал неутешительный прогноз относительно уровня инфляции в Украине.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, если доллар пересечет отметку в 40 грн, то дальше следует ожидать и по 45-50 грн.

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