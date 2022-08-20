Согласно отчету бюро статистики, инфляция достигла рекордных 5,2%, показав самый высокий уровень с 2008 года. Но дальше экономика начнет укрепляться, и потребители почувствуют изменения еще до 15 сентября.

Центральное статистическое бюро опубликовало данные, что инфляция в Израиле возросла до 5,2% в годовом исчислении.

Отчет опубликован по данным этой недели.

Экономисты озадачены резким скачком. Прошлой осенью инфляция в годовом исчислении составляла 2,2%- 2,5%, к февралю этот показатель достиг 3,5%, а в мае превысил 4%. Сейчас инфляция показала самый высокий уровень с 2008 года, превысив 5%.

Конечно, гиперинфляция 80-х годов осталась далеко позади. Но ускорение инфляционного процесса вызывает беспокойство: опросы демонстрируют недовольство людей, которые опасаются инфляции больше, чем иранской угрозы.

До выборов остается всего два с половиной месяца. Лапид выглядит озадаченным, а Нетаниягу утверждает, что нынешнее правительство не предпринимает никаких мер для выхода из кризиса.

По словам экономистов, на июль, возможно, пришелся пик инфляции. Индекс потребительских цен в США, который рос значительно быстрее, чем в Израиле, в июле несколько снизился. После этого темпы инфляции в США составили 8,5%. Замедление темпов вызвано резким падением цен на энергоносители. Цены на нефть влияют на формирование мировых цен во многих сферах, а не только на стоимость бензина.

Израильская экономика ощутит падение цен на энергоносители несколько позже, но потребители почувствуют изменения еще до 15 сентября, когда будет опубликован августовский индекс потребительских цен. В нынешнем месяце Лапид принял решение о снижении акциза на бензин, а с начала июля курс шекеля укрепился по отношению к доллару примерно на 7%.

Пока финансовые эксперты считают, что инфляция продолжит снижаться и в последующие месяцы, а к июлю 2023 года составит 2,3% в годовом исчислении. Это вполне соответствует целевому диапазону, установленному Банком Израиля.

У такого прогноза есть как хорошие, так плохие поводы. Хорошие заключаются в том, что мощная волна повышения цен пойдет на спад. А плохие — что мировая экономика вступает в полосу рецессии, провоцируемая центробанки многих развитых стран

Банк Израиля трижды в этом году поднимал свою ключевую ставку, доведя ее до 1,25%. Экономисты считают, что она может быть повышена еще на 0,5%.

«Курсор» писал, что экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале, вопреки прогнозам.

Также мы сообщали, что шекель продолжает укрепляться.

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